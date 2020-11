Söder geht von Verlängerung der Corona-Maßnahmen aus

Die Neuinfektionszahlen stagnieren. Doch das reiche im Kampf gegen das Coronavirus noch nicht aus, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) der BR-Rundschau. "Ich habe wenig Hoffnung, dass Ende November alle wieder gut ist", erklärte Söder nach einer fünfstündigen Video-Konferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten. Sie hatten eine Halbzeitbilanz des vierwöchigen Teil-Lockdowns gezogen.

Schon im Vorfeld hatte sich abgezeichnet ab, dass die Einschränkungen voraussichtlich schwächer ausfallen, als der Bund ursprünglich wollte. Die Beschlussvorlage wurde seit Sonntagabend mehrfach geändert. Entscheidungen wurden nun auf nächste Woche vertagt.

Kretschmann erwartet harten Corona-Winter

Mit Blick auf die Corona-Krise erwartet Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann einen harten Winter. An Lockerungen der Beschränkungen sei in den kommenden Wochen nicht zu denken, sagte Kretschmann. Er appellierte an alle, weiter durchzuhalten.

Das Infektionsgeschehen bezeichnete der Grünen-Politiker als ausgebremst, einen deutlichen Abwärtstrend könne er aber nicht erkennen. Sollte sich das nicht ändern, so Kretschmann, gehe er von strengeren Maßnahmen aus.

Heftiger Widerstand mehrere Bundesländer

Angesichts der hohen Corona-Zahlen wollte die Bundesregierung ursprünglich deutlich schärfere Anti-Corona-Maßnahmen durchsetzen: zum Beispiel eine fünf- bis siebentägige Schnupfen-Quarantäne und noch strengere Kontaktbeschränkungen im öffentlichen wie auch privaten Raum.

Gegen mehrere dieser Punkte gab es aber schon vor den Beratungen heftigen Widerstand aus mehreren Bundesländern, auch in der Videoschalte wurde offenbar kontrovers gerungen.

Appell an die Bevölkerung: Von privaten Feiern absehen

Im Anschluss an die Video-Konferenz appellierten Merkel und die Ministerpräsidenten Kontakte zu Freunden auf einen festen Hausstand zu beschränken, von privaten Feiern abzusehen und auf nicht notwendige private Reisen zu verzichten. Konkrete und langfristige Beschlüsse sollen beim nächsten Treffen am Dienstag in einer Woche fallen.

Söder stellte fest: Man müsse die Maßnahmen lieber verlängern statt vorzeitig abzubrechen. "Im Zweifel müssen wir auf Sicherheit setzen", sagte Söder