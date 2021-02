Söder gegen größere Lockerungen für einzelne bayerische Kommunen

Der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident Markus Söder legt sich fest: Auch Mitte Februar wird es seiner Einschätzung nach keine größeren Lockerungen der Corona-Maßnahmen geben. Bis zur nächsten Ministerpräsidentenkonferenz, die wahrscheinlich am 10. Februar stattfinden werde, bleibe zwar noch etwas Zeit und man werde die Corona-Entwicklung weiter beobachten, sagte Söder vor einer CSU-Vorstandssitzung in München. Aber für ihn sei klar: "Große Öffnungen in breiter Form" seien derzeit nicht verantwortbar. "Die Mutation wird immer stärker nachgewiesen."

Wenn jetzt ein überstürzter Lockerungswettbewerb stattfinde, drohe ein schwerer Rückschlag, sagte Söder. Daher gelte für die Corona-Beschränkungen: "Lieber länger und gründlicher als kürzer und mit entsprechenden Folgen, die derzeit gar nicht absehbar sind." Der derzeitige Lockdown gilt vorerst bis 14. Februar, über das weitere Vorgehen wollen die Ministerpräsidenten der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nächste Woche beraten.

Söder gegen "Flickenteppich" in Bayern

Erneut verwies Söder darauf, dass es die "breiten Lockerungen" im Frühjahr 2020 in Bayern erst bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 10 (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen) gegeben habe. "Davon sind wir noch meilenweit entfernt." Der Wert von 50 sei zwar eine "gute Orientierung", aber nicht automatisch die Zahl, "ab der man alles wieder so machen kann wie vorher". Größere Öffnungen werde es erst geben, "wenn die Zeit dafür reif ist - und die Zeit ist dann dafür reif, wenn die Inzidenzen entsprechend niedrig sind".

In diesem Zusammenhang mahnte Söder, Corona-Regeln und -Lockerungen müssten für die Menschen verständlich sein. Es dürfe nicht wieder einen "unendlichen Flickenteppich selbst im eigenen Land" geben, mit "komplett unterschiedlichen Modellen" für Stadt und Landkreis in derselben Region. Das habe in der Vergangenheit zu erheblichen Problemen in der Akzeptanz bei den Bürgern geführt. "Es braucht gleiche, gerechte und verständliche Regeln für alle", forderte der CSU-Chef.

Neun Kommunen in Bayern unter dem Wert von 50

Bisher sieht die aktuelle bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung die Möglichkeit vor, in Kommunen mit niedrigen Corona-Zahlen "erleichternde Abweichungen" von den bayernweiten Corona-Regeln zu erlassen. Voraussetzung ist ein Inzidenzwert unter 50 (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen) sowie eine "sinkende Tendenz" dieser Zahl.

Aktuell liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland laut Robert Koch-Institut bei 91, in Bayern bei 92. In neun bayerischen Landkreisen und kreisfreien Städten ist der Wert unter die Marke von 50 gesunken. Am niedrigsten ist die Inzidenz in der Stadt Regensburg (34,6) und im Landkreis Pfaffenhofen (35,1).

Söder sieht den Freistaat bei der Corona-Bekämpfung aktuell "an einem Zwischenpunkt". Die Zahlen seien rückläufig - aber nicht mehr so stark wie in den vergangenen Wochen. "Das heißt: Es wird jetzt ein schwieriges Stück Wegstrecke vor uns liegen." Die bayerische Corona-Karte werde heller, zugleich seien die Hotspots insbesondere im Grenzbereich nach wie vor ein echtes Problem, beklagte der Ministerpräsident.