Söder für zusätzliche Corona-Impfdosen für ostbayerischen Raum

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat am Wochenende in einer Videokonferenz mit dem niederbayerischen CSU-Bezirksvorstand mehr zusätzliche Impfdosen für den ostbayerischen Raum an der Grenze zu Tschechien zugesagt. Ziel sei außerdem, dass die Landräte künftig selbst entscheiden, welche Personengruppen den zusätzlich gelieferten Impfstoff bekommen, so Söder laut dem CSU-Bezirksvorstand.

Bisherige Prioritätenliste nur bei routinemäßig zugeteilten Dosen

Der Ministerpräsident habe damit auf eine Forderung des Landrats von Freyung-Grafenau, Sebastian Gruber (CSU), reagiert, heißt es in einer Mitteilung. Die gleiche Forderung hatte auch der niederbayerische Bezirkstagspräsident Olaf Heinrich (CSU) bereits an die Staatsregierung gerichtet. Die bereits routinemäßig zugeteilten Impfdosen sollen allerdings weiterhin gemäß der Prioritätenliste verteilt werden.

Blick auf weitere Entwicklungen

Söder habe zugleich um Verständnis für die Entscheidung geworben, dass weite Teile des Einzelhandels sowie die Gastronomie noch geschlossen bleiben. Dem CSU-Bezirksverband sagt Söder wörtlich: "Wir beobachten, dass die aufgetretenen Mutationen wesentlich ansteckender sind, als das bisherige Virus." Hygienekonzepte würden aber nur bei einer niedrigen Inzidenz funktionieren, so Söder weiter. Man müsse jetzt stufenweise öffnen und die weitere Entwicklung abwarten.

Weiterhin hohe Inzidenzen in Grenzlandkreisen

Die Corona-Lage in den niederbayerischen Grenzlandkreisen zu Tschechien ist weiterhin angespannt: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Freyung-Grafenau liegt laut Robert-Koch-Institut aktuell bei 150,6. Im Landkreis Regen liegt die Inzidenz derzeit bei 117,6. Das Nachbarland Tschechien kämpft weiterhin mit hohen Infektionszahlen. Dort ist die Sieben-Tage-Inzidenz bei etwa 800.