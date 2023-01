Söder forever? Ministerpräsident hält sich lange Ära offen

Frage zu 2028 stellt sich eigentlich noch nicht

Auch wenn Söder davon ausgeht, dass er bestimmt von vielen Journalisten auf die Frage einer Amtszeit-Begrenzung angesprochen worden wäre - eigentlich stellt sich die Frage im Moment gar nicht. Die Landtagswahl 2028 ist noch in weiter Ferne - zunächst steht die Landtagswahl 2023 an. Zwar hat Söders schwarz-oranges Bündnis in aktuellen Umfragen eine stabile Mehrheit, noch ist die Wahl aber nicht gewonnen. Die Messlatte legt Söder selbst jetzt schon auffällig tief: "Das Ziel ist für den Herbst eine stabile Mehrheit zu erreichen", betont er. "Wenn es mehr als 2018 sind, ist es schön, aber wir machen keine Prozent-Diskussionen."

Das bedeutet: Selbst ein vergleichbares Resultat wie 2018 will Söder als Erfolg verstanden wissen, wenn es erneut zu Schwarz-Orange reicht. Zur Erinnerung: Die 37,2 Prozent - das schlechteste CSU-Landtagswahl-Ergebnis seit 1950 - empfanden viele in der Partei als Debakel. Der damalige Spitzenkandidat Söder schaffte es, die Schuld auf seinen Parteichef Horst Seehofer zu schieben, der sich schließlich auch vom CSU-Vorsitz zurückziehen musste.

Will Söder Seehofers Fehler vermeiden?

Möglicherweise hat Söder die Lage nach seinem gescheiterten Ringen um die Unions-Kanzlerkandidatur neu bewertet - und will nun nicht in die gleiche Falle tappen wie sein Vorgänger Seehofer. Dieser hatte als Ministerpräsident schon 2012 seinen Rückzug für 2018 verkündet - mit dem großspurigen Versprechen einer "bayerischen Welturaufführung", den Übergang organisch gestalten: Er wollte seine Nachfolge selbst regeln. Das klappte bekanntlich genauso wenig wie Söders Ankündigung, mit einer Amtszeitbegrenzung "in die Geschichtsbücher" einzugehen.

Jahrelang gab es in der CSU wilde Spekulationen über Kronprinzen und -prinzessinnen - zuweilen von Seehofer selbst angeheizt. Als der Ministerpräsident dann 2017 doch eine erneute Kandidatur im folgenden Jahr ankündigte, sorgte das in Teilen der CSU für großen Unmut. Nach den CSU-Verlusten bei der Bundestagswahl wurde der parteiinterne Druck schließlich so groß, dass Seehofers Kehrtwende von der Kehrtwende folgte und er doch wieder seinen Abschied aus der Staatskanzlei ankündigte. Söders weiteren Aufstieg konnte er nun nicht mehr verhindern - und trat nach weniger als zehn Jahren zurück.

Die Gefahr, zur "Lame Duck" zu werden

Indem Söder das Thema Amtszeitbegrenzung ungefragt frühzeitig abräumt, verhindert er eine Parallele zum Fall Seehofer. Und er beugt der Gefahr vor, nach der Landtagswahl zu einer "Lame Duck" (lahmen Ente) zu werden - also einem Politiker, der zwar im Amt, aber politisch begrenzt handlungsfähig ist, weil er nicht zu einer Wiederwahl antritt. Auch strategisch ist es für ihn sinnvoll, den Sinneswandel jetzt bekannt zu geben, da er die Fraktion hinter sich weiß. Wer kann schon absehen, wie es in drei oder vier Jahren um seinen Rückhalt aussehen wird.

Wie schlecht es für einen Spitzenmann ausgehen kann, wenn die Abgeordneten eine weitere Amtszeit kritisch sehen, davon kann neben Seehofer auch Edmund Stoiber ein Lied singen. Beide wurden von ihren Parteifreunden aus dem Amt gedrängt. Der Spott über seine Rolle rückwärts, wie zum Beispiel vom FDP-Abgeordneten Helmut Kaltenhauser ("typische 180 Grad-Wende von Söder"), ist für den Ministerpräsidenten vor diesem Hintergrund wohl das kleinere Übel.

Wie lange Söders "10 plus" dauern könnte, lässt der Ministerpräsident offen. Das Motto der CSU-Winterklausur bietet daher Raum für Spekulationen: "Bayern 2030: Die Zukunft beginnt jetzt!"