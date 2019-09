Söder fordert Modernisierung: "Deutschland tut zu wenig"

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will einen großen Modernisierungsschub für Bayern um den Anschluss an die internationalen Wettbewerber nicht zu verlieren. Während der CSU Klausur in Kloster Banz präsentierte Söder ein milliardenschweres Modernisierungsprogramm. Damit, so der Ministerpräsident, solle Bayern weiter wettbewerbsfähig bleiben. "Wir haben zehn gute Jahre hinter uns, aber es braucht jetzt Strukturreformen und es braucht eine Modernisierung, die international einen Impuls setzt. Es geht uns nicht nur um den Wettbewerb national, es geht uns um die Herausforderung international."

Deutschland ist noch spitze, macht aber zu wenig

Bei einer Pressekonferenz sagte Söder "Deutschland tut zu wenig" und begründete so das bayerische Reformprogramm. Darin geht es um eine bessere Kooperation der Hochschulen. Geplant sind Leuchtturmprojekte zur künstlichen Intelligenz im Bereich Gesundheit, Mobilität oder Robotik. Professoren sollen mehr Freiheit bekommen, sie müssen weniger lehren und können sich auf Forschung konzentrieren und sollen auch Unternehmen gründen dürfen.

Künstlich Intelligenz und schnelle Modernisierung

Das Regierungsprogramm fußt auf vier Säulen. 1. Robotik und Künstliche Intelligenz mit dem Ziel neue Leuchttürme zu errichten. 2. Modernisierung und Sanierung unter anderem von Hochschulen mit Ausrichtung angewandte Wissenschaften. 3. Ein nach internationalen Maßstäben ausgerichtetes Hochschulreformprogramm und 4. ein Programm, um den Technologietransfer zu mittelständischen Unternehmen zu befördern.

Anwerbeprogramm für internationale Spitzenwissenschaftler

Im Detail geht es um Quantencomputer, Data Sciences, Künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen und bei der Mobilität. Hochschulen sollen stärker miteinander kooperieren und nicht mehr wie gehetzt alleine vor sich hin forschen. Dazu plant der Ministerpräsident Anreize für das Hochschul-Personal.

Spitzenwissenschaftler sollen Start-Up-Unternehmen gründen dürfen, weniger lehren und mehr forschen. Konkret angedacht ist ein Anwerbeprogramm für Wissenschaftler und hier speziell eines für Forscher aus Großbritannien, die die britische Insel vielleicht wegen des Brexit verlassen wollen. Söder erklärte: "Ziel ist, die besten Forscher zu uns zu lotsen. Spitzenleute, Deutsche im Ausland, wieder zu uns zu bringen und Professoren aus der ganzen Welt zu zeigen, dass es da diesen 'Bavarian Spirit' gibt, der sich mit neuer Technologie beschäftigt."

In den regionalen Hochschulen sollen nochmal 1.000 neue Professorenstellen und nochmal etwa 10.000 neue Studienplätze geschaffen werden. Insgesamt würden in dieser Legislatur 28.000 neue Studienplätze entstehen. Außerdem werden noch zu den bereits geplanten 1.000 nochmal 500 neue Mobilfunkmasten errichtet, um eine bessere, flächendeckende Internet-Versorgung zu erreichen. Die bereits angelaufene Entwicklung von Wasserstoffantrieben und synthetischer Kraftstoffe wird intensiviert.

Bayern ist zurückgefallen

Söder stellte das Programm heute Vormittag den Abgeordneten in Kloster Banz vor und bekam dafür großen Applaus. Fraktionschef Kreuzer sagte, die Fraktion stehe geschlossen hinter dem Regierungsplan. Söder hatte auch die Freien Wähler frühzeitig eingebunden und will nun in der Koalition besprechen, wo genau welche Projekte entstehen sollen. Journalisten gegenüber sprach er von einem notwendigen Modernisierungssprung. "Wir müssen einen Satz in die Zukunft machen", sagte Söder. Er sieht Bayern in einigen Bereichen inzwischen nicht mehr an der Spitze. So hätten Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen aber auch Berlin einen Vorsprung bei den Spitzenuniversitäten. Söder nannte es einen Warnschuss, dass Berlin inzwischen vier Exzellenz-Universitäten habe, Bayern aber nach wie vor nur zwei.

Schuldenabbau wird zurückgefahren, bleibt aber Ziel

Der bayerische Wissenschaftsminister Bernd Siebler (CSU), der das Konzept weitgehend mit seinen Beamten ausgearbeitet hatte, nannte das Programm einen großen Schritt. Man sei gut unterwegs und werde damit nach vorne kommen. Für den Anschub will die Staatsregierung etwa eine Milliarde Euro in die Hand nehmen. Diese Mittel sollen schon bis 2022/2023 ihre Wirksamkeit entfalten.

Söder will das Geld aus den Mitteln verwenden, die bislang für den Schuldenabbau vorgesehen waren. Er begründete das mit den niedrigen Zinsen, die eine Neuorientierung möglich und ökonomisch eigentlich zwingend machen. Darum wolle man Innovationsrenditen statt Negativzinsen, sagte Söder. Der Schuldenabbau wird aber nicht aufgegeben, sondern verschiebt sich über das bisherige Zieljahr 2030 hinaus.