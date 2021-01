Söder fordert längeren und härteren Lockdown

Wenige Tage nach den Corona-Beschlüssen von Bund und Ländern fordert Bayerns Ministerpräsident Markus Söder noch weitere und tiefergehende Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie: "Wir müssen den Lockdown, den wir jetzt haben, verlängern, an einigen Stellen auch noch vertiefen", sagte der CSU-Chef am Samstag auf dem Neujahrsempfang der CDU Nordrhein-Westfalens.

Es sei nicht seriös, jetzt zu sagen, im Februar sei alles vorbei. Die Pandemie werde das Land "noch Monate beschäftigen". Söder warnte vor allem vor der Gefahr, dass sich Virus-Mutationen ausbreiten. Diese grassierten nicht nur in Großbritannien und Irland, sondern nun auch in den Niederlanden.

Söder: "Es ist jedes Mal ein kleiner Stich ins Herz"

Bund und Länder hatten sich erst am vergangenen Dienstag darauf geeinigt, den Lockdown zur Bekämpfung der Corona-Pandemie wegen weiter hoher Infektionszahlen zu verschärfen und bis zum 31. Januar zu verlängern. Die neuen Maßnahmen gelten ab Montag.

Der bayerische Ministerpräsident sagte, zu viele Menschen suchten noch Schlupflöcher bei den vereinbarten Corona-Beschränkungen oder diskutierten Einzelmaßnahmen. Viele stellten sich auch als Opfer der Pandemie dar. Die wahren Opfer seien aber die fast 40.000 Toten in Zusammenhang mit dem Virus. "Es ist jedes Mal ein kleiner Stich ins Herz." Um jedes Leben werde gekämpft, versprach Söder.

Merkel setzt auf Konsequenz in den nächsten Wochen

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) verlangte eine konsequente Umsetzung der Beschränkungen für private Kontakte und beim Bewegungsradius in Corona-Hotspots. "Je konsequenter wir heute sind, desto schneller werden wir den Zustand der Kontrolle wiederherstellen können, desto kürzer wird die Zeit sein, in der wir mit solchen Einschränkungen leben müssen", sagte sie in ihrem Podcast.

Mehr Tempo bei den Impfungen

Der Beginn der Impfungen sei ein Hoffnungszeichen, betonten sowohl Merkel als auch Söder. Während die Kanzlerin ein beschleunigtes Impftempo versprach, forderte der CSU-Chef, man müsse prüfen, ob nicht weitere Fabriken in Deutschland Impfstoffe produzieren könnten.

Das Robert-Koch-Institut meldete am Samstag 24.694 neue Positiv-Tests innerhalb eines Tages. Zudem starben weitere 1.083 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.