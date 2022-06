Söder fordert "klare Strompreisbremse" vom Bund

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat am Freitag den Glashersteller Wiegand im Frankenwald besucht. Bei seinem Besuch forderte er eine klare Strompreisbremse vom Bund. Zudem müssten dringend Ersatzkapazitäten für Gas gefunden werden, um sich von Russland unabhängig zu machen und Energielücken nicht zu vergrößern.

Hier dürfe es nicht sein, dass man sich aus "ideologischer Sturheit" nicht traue die Kernkraft zu verlängern, obwohl eine Stromlücke für zehn Millionen Haushalte bis zum Jahresende entstehen könnte, erklärte der bayerische Ministerpräsident. "Wir wollen zusätzlich eine klare Energiepreisbremse haben", so Söder weiter. Das bedeute nicht, kleine Erleichterungen, sondern "klar die Steuern runter, wie es unsere Nachbarn machen".

Abstände für Windkraftanlagen zu Industriestandorten verringern

Gleichzeitig müsse die Stromversorgung unabhängiger gemacht werden, indem die Selbstversorgung gestärkt werde. Hier kündigte Söder ein Pilotprojekt in der Region an. Vorgesehen ist dabei, die Abstände für Windkraftanlagen auch zu Industriestandorten zu verringern. Zudem soll die Einführung von "Turbogenehmigungen" den Bau von Windrädern vorantreiben.

Auch sollen zukünftig Landkreise selbst als Energieversorger auftreten können, kündigte Söder in Steinbach an. Damit könnten sie eigene Windparkanlagen betreiben, die dann direkt die Bevölkerung und die Industrie vor Ort mit Strom versorgen. "Das wäre neu in der Form und das wäre in der Beschleunigung wirklich enorm", so der Ministerpräsident.

Glasproduktion ist energieintensiv

Wiegand-Glas zählt zu den großen Glasherstellern in Deutschland. Täglich werden in den vier Werken mehr als acht Millionen Glasbehälter hergestellt. Insgesamt beschäftigt die Unternehmensgruppe bundesweit 1.950 Mitarbeiter. Zu den Produkten zählen Bier-, Spirituosen-, Softdrinkflaschen, aber auch Glasbehälter für Joghurt, Konserven oder Milch.

Die Fertigung ist wegen des Hitzebedarfs energieintensiv. Die Preise für Erdgas hätten sich innerhalb eines Jahres verzehnfacht, so Lukas Neubauer von der Unternehmensgruppe Wiegand-Glas. Die Branche hat derzeit besonders wegen der hohen Energiepreise zu kämpfen.

Söder sagt finanzielle Unterstützung für Technologie Campus zu

Söder hat außerdem eine weitreichende finanzielle Unterstützung für den geplanten Technologiecampus für erneuerbare Energien "Future Energy Lab" zugesagt. Das bekräftigte Ministerpräsident Markus Söder am Freitag bei einem Besuch des Wunsiedler Energieparks. Dieser Technologiecampus soll eine Plattform bieten, mit der das "Wunsiedler Weg" genannte Energiekonzept der Fichtelgebirgsstadt wissenschaftlich begleitet werden soll.

Kooperation mit 20 deutschen Hochschulen

Die Universität Bayreuth plant in diesem Zusammenhang, eine zweistellige Anzahl an Wissenschaftlern in Wunsiedel forschen zu lassen. Insgesamt existieren laut den Betreibern des Energieparks Kooperationen mit über 20 deutschen Hochschulen.

Der "Wunsiedler Weg" gilt als mögliche Blaupause für die dezentrale Energieversorgung einer Kommune mit erneuerbaren Energien. Derzeit wird dort Bayerns bisher größte Elektrolyseanlage zur CO2-neutralen Gewinnung von Wasserstoff durch Überschüsse aus Windkraft und Photovoltaik gebaut. Mitte September soll die Anlage offiziell eingeweiht werden.