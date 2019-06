Söder fordert Klage gegen Straßensperren in Tirol

Im Münchner Merkur bezeichnete Söder Tirols Verhalten als "diskriminierend und europarechtswidrig". Durch die Straßensperren werde die Reisefreiheit in der EU massiv erschwert. Wörtlich forderte der bayerische Ministerpräsident: "Der Bund muss jetzt reagieren und gegen so ein Verhalten in Europa Klage einreichen."

Söder: Expertengespräche zu Maut nach der Sommerpause

Zu möglichen Alternativen zur kürzlich vom EuGH abgelehnten Pkw-Maut, sagte Söder: Das Mautkonzept der Vergangenheit habe sich "leider erledigt mit dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Das ist juristisch nicht zu heilen." Stattdessen müsse über eine europaweite Maut mit ökologischer Lenkungswirkung nachgedacht werden. "Unfaire Systeme wie in Österreich" würden sich damit auch erledigen. Allerdings könne es da keinen Schnellschuss geben. "Wir werden mit der CDU über die Sommerpause mit einigen Experten das Gespräch suchen."