Söder fordert finanzielle Hilfe für Afghanistans Nachbarstaaten

"2015 darf sich nicht wiederholen", so formulierte es CSU-Chef Markus Söder nach einer virtuellen Präsidiumssitzung. Die aktuelle Situation in Afghanistan bezeichnete Söder als "schwere Niederlage des Westens, aber auch von uns".

Um der Lage Herr zu werden, fordern Söder und Landesgruppenchef Alexander Dobrindt von der Bundesregierung, dass die Nachbarstaaten Afghanistans finanziell unterstützt werden; und zwar "so schnell und großzügig wie möglich" aus Deutschland und anderen Staaten.

Ziel müsse sein, die Flüchtlinge aus Afghanistan in erster Linie in der Region selbst zu versorgen. Die Frage möglicher Flüchtlingswanderungen dürfe kein Thema des aktuellen Wahlkampfs werden.

Gruppe der zu Schützenden erweitern

Auch Söder will, dass nicht nur deutsche Staatsangehörige und afghanische Ortskräfte, die für die Bundesregierung gearbeitet haben, möglichst schnell ausgeflogen werden. Es gebe weitere "schützenswerte Menschen", wie Menschenrechtsaktivisten, Frauenrechtlerinnnen und Journalisten.

Es sei beschämend, was in Afghanistan passiere – die Hauptverantwortung für Söder tragen die USA, weil sie das Land überstürzt verlassen hätten. Aber auch Deutschland sei in der Verantwortung – trotzdem bringe es jetzt nichts, diese Verantwortung innerhalb der Bundesregierung hin- und herzuschieben. Das gebe kein souveränes Bild nach außen ab.

Söder: "Verantwortliche nach Wahl nicht mehr im Amt"

Zwar reiche es nicht zu sagen "sorry, wir haben uns verschätzt", sagt Söder. Rücktrittsforderungen lehnte er ab. Er gehe sowieso davon aus, dass diejenigen Ministerinnen und Minister, die jetzt Verantwortung trügen, nach der Wahl nicht mehr im Amt seien.

Allen voran Außenminister Heiko Maas, so Söder. Maas steht in der Kritik, auf Grund der Informationen die Lage in Afghanistan falsch eingeschätzt und mit der Evakuierung viel zu spät begonnen zu haben. Nach der Wahl solle eine Enquete-Kommission berufen und das gesamte Afghanistan-Engagement bewertet werden. Ziel sei eine "ehrliche und schonungslose Analyse".

"Stärkere Bundeswehr mit bewaffneten Drohen"

Deutschland müsse seine gesamte Außen- und Sicherheitspolitik neu bewerten. "Wir müssen weg von der Strategie 'wie wünschen wir uns die Welt?' hin zu 'wie sieht die Welt aus'?'", sagte Söder. Er forderte eine neue Balance zwischen Werten und Interessen.

Jetzt müsse klar über Aufträge und Ansätze gesprochen werden. Dazu gehört für den CSU-Chef auch eine stärkere Bundeswehr, die mit mehr Geld ausgestattet ist. Und die über bewaffnete Drohnen verfügt. Den Widerstand der SPD gegen die Drohnen bezeichnete Söder als "Bumerang der Sicherheitspolitik Deutschlands".

Söder will europäischen Sicherheitsrat

Um in Zukunft besser und schneller auf EU-Ebene agieren zu können, fordert Söder einen europäischen Sicherheitsrat, nach dem Vorbild des deutschen Bundessicherheitsrats. Die EU müsse in derartigen Situationen schnell mit einer Stimme sprechen. Mit Hilfe eines EU-Sicherheitsrats könne man "endlose Abstimmungen zwischen den Ländern" überwinden.

Der deutsche Sicherheitsrat ist ein Gremium, das aus Kanzlerin, ihrem Kanzleramtschef und mehreren Ministern, darunter die Ressorts Verteidigung, Justiz, Entwicklung und Außen, besteht.

Söder plädiert dafür, als EU auch mit den Taliban zu reden. Es müsse alles getan werden, um mit den neuen Machthabern im Gespräch zu bleiben. "Wichtig ist, dass die Waffen und das Geld nicht in die Hände derer fallen, die wir eigentlich bekämpfen." Söder warnte davor, das anderen Ländern wie China und Russland zu überlassen. Darüber müsse im NATO-Rat und bei einer Afghanistan-Konferenz gesprochen werden.

Zudem zeigte sich der CSU-Chef verärgert, dass er über die Entwicklung der Lage in Afghanistan nur sehr spärlich informiert worden sei. Das Meiste habe er von seinem Landesgruppenchef erfahren, den Rest den Medien entnommen. "Vielleicht könnte man Parteivorsitzende künftig auch informieren."

Dobrindt: "unabhängiger mit Informationen umgehen"

Nach den Worten von Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat sich der Westen bislang zu sehr darauf verlassen, dass die Amerikaner in Afghanistan alles unter Kontrolle haben. Jetzt könne man sich aber nicht sicher sein, wie sich das Land in den kommenden Monaten entwickle, etwa ob ein Kalifat oder ein islamistischer Staat errichtet werden, der zum Rückzugsort für islamistischen Terror werde.

Die Tatsache, dass sämtliche Geheimdienste die schnelle Entwicklung unterschätzt hätten, zeige, so Dobrindt, dass es das Ziel der Bundesregierung sein müsse, "künftig unabhängiger mit Informationen umzugehen". Auf Nachfrage präzisierte Dobrindt, es brauche auch andere Möglichkeiten der Informationsbeschaffung.