Söder fordert bundesweite abendliche Ausgangssperren

Im Gespräch mit den ARD-Tagesthemen sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, Kanzlerin Merkel hätte auch seine Unterstützung, wenn sie dafür das Bundesrecht ändern wolle, um klare Vorgaben zu machen.

Keine unterschiedlichen Regeln für jedes Bundesland

Entscheidend sei es, die Notbremse konsequent umzusetzen. Es brächte nichts, sich erneut auf einer Konferenz zusammenzusetzen und zu lamentieren, so Söder. Den unterschiedlichen Regelungen in den Bundesländern erteilte der bayerische Regierungschef eine Absage, denn im Grunde seien alle gleich stark betroffen. Deswegen habe er sich schon immer mehr Kompetenzen des Bundes über das Infektionsschutzgesetz vorstellen können, dass die Länder auch zu klaren Regeln zwingen würde.

Kritik an Kollegen anderer Bundesländer

Söder übte auch indirekte Kritik an den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten anderer Länder: Nicht alle würden so wie er und die Kanzlerin auf die Wissenschaft hören. Die Wissenschaftler hätten aber jedes Mal Recht behalten, so Söder.