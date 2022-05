Söder "erschüttert" über Wortwahl von Ex-Generalsekretär Mayer

Dieser Artikel wird laufend fortgeschrieben und aktualisiert.

Der CSU-Vorsitzende Markus Söder hat sich "persönlich sehr betroffen" über die Umstände des Rücktritts seines Generalsekretärs Stephan Mayer gezeigt. "Heute ist ein bitterer Tag", sagte Söder. Mayer habe ihn am Dienstagabend eindringlich gebeten, ihn aus gesundheitlichen Gründen von seinem Amt zu entbinden. "Es geht ihm tatsächlich nicht gut."

Bei Mayers Gespräch oder Gesprächen mit einem Journalisten seien wohl Worte gefallen, die "in keinster Weise zu akzeptieren" seien. Sollten die Vorwürfe zutreffen, sei dies "völlig unangemessen" und "ein indiskutabler Stil". Das habe auch Mayer so gesehen, der sich aber nach eigenen Angaben nicht genau an seine Worte erinnern könne. Der CSU-Chef stellte klar: "Wir waren über diese Wortwahl erschüttert."

Mayer: "Dies bedauere ich sehr"

Mayer war am Dienstag nach nur rund zehn Wochen vom Posten des CSU-Generalsekretärs zurückgetreten. Der Bundestagsabgeordnete war erst Ende Februar zum Nachfolger von Markus Blume ernannt worden und sollte für die CSU eigentlich den Landtagswahlkampf 2023 organisieren. In einer persönlichen Erklärung Mayers hieß es: "Aus gesundheitlichen Gründen habe ich heute den Parteivorsitzenden der CSU gebeten, mich von meiner Aufgabe als Generalsekretär zu entbinden. Das ist meine persönliche Entscheidung."

Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung über schwere Vorwürfe gegen den CSU-Politiker berichtet: Demnach soll er einen Journalisten verbal bedroht haben. Mayer ging in seiner Erklärung auch darauf ein: "In einem aufgrund einer eklatant rechtswidrigen Berichterstattung geführten Gespräch mit einem Journalisten der 'Bunten' habe ich möglicherweise eine Wortwahl verwendet, die ich rückblickend nicht für angemessen betrachten würde. Dies bedaure ich sehr."

"Bunte"-Journalisten bedroht

Auslöser für den Eklat war ein Bericht des Magazins "Bunte" über das Privatleben Mayers. "Es geht hier um Doppelmoral eines Politikers", begründete "Bunte"-Autor Manfred Otzelberger in einem Interview seine Berichterstattung. "Ich habe ihm im Laufe der Recherche alle Möglichkeiten gegeben, mit mir zu reden. Auf Gesprächsangebote ging er aber nicht ein."

Vergangenen Mittwoch habe er im Auto dann einen Anruf von Mayer erhalten: "Es waren sieben Minuten Pöbelei und Geschrei. Da fielen eben auch diese Sätze: 'Ich werde Sie vernichten. Ich werde Sie ausfindig machen, ich verfolge Sie bis ans Ende Ihres Lebens. Ich verlange 200.000 Euro Schmerzensgeld, die müssen Sie mir noch heute überweisen.'" Eine Journalisten-Kollegin habe mit im Auto gesessen und könne alles bestätigen, sagte Otzelberger. Am Abend habe Mayer ihn noch einmal angerufen "und das gleiche gesagt". Der Redakteur protokollierte nach eigenen Angaben beide Gespräche und informierte die "Bunte"-Chefredaktion.

Burda-Verlag leitet rechtliche Schritte gegen Mayer ein

Der Burda-Verlag stellte sich "in aller Deutlichkeit" hinter seinen Redakteur. Der CSU-Generalsekretär habe "moralische, rechtliche und verfassungsrechtliche Grenzen" überschritten, seine Aussage könne zudem als "durchaus ernstzunehmende erpresserische Bedrohung" wahrgenommen werden. Als Bundestagsabgeordneter sei Mayer in besonderer Form dem Grundgesetz und damit auch der Wahrung und Verteidigung des Grundrechts auf Pressefreiheit verpflichtet. "Vernichtungs- und Verfolgungsdrohungen gegen Journalisten stehen dazu in diametralem Widerspruch und können von der freien Presse nicht toleriert werden."

Derartige Einschüchterungsversuche gegen die Medien durch einen Repräsentanten des Deutschen Bundestages und einer demokratischen Partei seien ein "unerhörter Verstoß gegen die politischen Spielregeln und die politische Kultur in unserem Land". Der Burda-Verlag habe mittlerweile rechtliche Schritte gegen Mayer eingeleitet.

Söder: "Menschliche Tragödie"

Söder betonte, er kenne Mayer schon lange, er sei immer ein großes Talent gewesen und habe sich in vielen Ämtern bewährt. Sein Start als Generalsekretär sei exzellent und vielversprechend gewesen. "Wir waren alle überzeugt, ein gutes Team zu bilden." Der CSU-Chef wertete den Rücktritt als "menschliche Tragödie" und wünschte Mayer gute Besserung.

Laut Söder wird sich das CSU-Präsidium am Nachmittag bei einer Schalte austauschen. Heute werde es aber noch keine Entscheidung über Mayers Nachfolge geben, kündigte der Parteichef an.

Ermittlungsverfahren gegen Scheuer

Wenige Stunden vor den Berichten über Mayer war bereits ein anderer CSU-Politiker in die Schlagzeilen geraten: Ex-Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. Die Staatsanwaltschaft Berlin teilte mit, dass sie gegen Scheuer "wegen des Verdachts der falschen uneidlichen Aussage" vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestags zur Pkw-Maut ermittle. Es bestehe der Anfangsverdacht, dass der Ex-Minister sowie der frühere Staatssekretär Gerhard Schulz dort bei ihren Vernehmungen "bewusst wahrheitswidrig ausgesagt haben".

Der CSU-Politiker sagte BR24, dass er über das Ermittlungsverfahren informiert worden sei, wies die Vorwürfe aber zurück: "Ich habe vor dem Untersuchungsausschuss wahrheitsgemäß ausgesagt. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich gehe fest davon aus, dass auch eine Überprüfung zu keinem anderen Ergebnis kommen wird." Scheuer ist niederbayerischer CSU-Bezirkschef sowie Bundestagsabgeordneter.