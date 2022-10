Söder eröffnet weltweit größte Hopfenextraktionsanlage

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eröffnet am Montag, 31. Oktober offiziell die weltweit größte Hopfenextraktionsanlage in Train im Landkreis Kelheim.

Ein Viertel weltweiter Hopfenernte in Train verarbeitet

Nach Angaben der beiden Betreiber, der BarthHaas GmbH in Nürnberg und der Hopfenverwertungsgenossenschaft, verarbeitet das Werk gut ein Viertel der weltweiten Hopfenernte. In den vergangenen Jahren waren das immer rund 120.000 Tonnen.

Abnehmer sind namhafte Brauereien aller Welt

In der neuen Anlage werden die Hopfendolden, die überwiegend aus der Hallertau stammen, zunächst pulverisiert und dann zu Pellets sowie zu hochkonzentrierten, zähflüssigen Extrakten verarbeitet. Abnehmer dieser Produkte sind die meisten namhaften Brauereien in aller Welt. Ein Unternehmenssprecher sagte: "Wenn Sie irgendwo auf der Welt ein Bier trinken, ist es recht wahrscheinlich, dass der Hopfen dafür in Train verarbeitet wurde."

Abfälle werden nicht weggeworfen

Abfälle der Anlage, der ausgepresste Hopfentreber, werden nicht weggeworfen, sondern zu Tierfutter verarbeitet. In dem Betrieb in Train arbeiten knapp 200 Menschen.

Die neue Anlage kostete 65 Mio. Euro und ist bereits seit zwei Jahren in Betrieb. Wegen der Corona-Pandemie wird die Eröffnung jetzt nachgeholt.