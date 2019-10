Söder droht mit Ausstieg aus geplantem Nationalen Bildungsrat

Zu Beginn der Ministerpräsidentenkonferenz hat der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) für die Länder mehr Geld, mehr Kompetenzen und auch Freiheiten gefordert, von Bundesgesetzgebung abweichen zu können. Söder erteilte außerdem Zentralismusbestrebungen in der Bildungspolitik eine klare Absage und drohte mit einem Ausstieg aus dem geplanten Nationalen Bildungsrat.

Vor der Auffahrt der Regierungschefs mit der Gondel auf die Zugspitze sagte der CSU-Chef: "Wir wollen keinen Bildungszentralismus. Wenn ich höre, es gibt jetzt Pläne, ein gesamtdeutsches Schulgesetz auf den Weg zu bringen, dann kann das nicht wirklich der Weg sein. Ich glaube, wir müssen aus diesem Nationalen Bildungsrat überlegen auszusteigen."

Söder: "Klassenzimmer regional gestalten"

Söder beklagte, es laufe in eine falsche Richtung. "Es wird ein bürokratisches Monstrum, das am Ende aus Berlin in die kleinen Schulstuben hineinregiert und in die Klassenzimmer." Das könne nicht sein. "Wir wollen, dass die Klassenzimmer nach wie vor regional gestaltet werden und nicht zentral verwaltet werden." Der Bildungsrat sei zwar im Koalitionsvertrag vereinbart worden, aber er sehe "wenig Chancen auf eine gute Umsetzung in der Realität", betonte der CSU-Chef.

Laut dem Koalitionsvertrag von Union und SPD soll der Nationale Bildungsrat aus Experten und Vertretern von Bund und Ländern bestehen, die dann Empfehlungen aussprechen. Das Gremium soll sich um viel diskutierte Probleme in Deutschland kümmern: die Unterschiede bei der Bildung zwischen den Ländern, die Vergleichbarkeit des Abiturs oder darum, wie ein Umzug von Familien mit Schulkindern von einem Bundesland in ein anderes erleichtert werden könne.

Dreyer mahnt: "Weiterdenken"

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin und amtierende SPD Chefin, Malu Dreyer, sagte bei ihrer Ankunft, man brauche zwar den Bildungsföderalismus, müsse aber weiterdenken. "Das Ziel ist auch und muss immer sein, dass Eltern und Kinder keine Schwierigkeiten damit haben, wenn sie von einem Bundesland zum anderen ziehen", sagte Dreyer und betonte. "Das muss man einfach auch im Kopf haben."

Laschet weicht Frage nach möglicher Kanzlerkandidatur aus

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) warb wie Söder für ein Stärkung der Länder. Auf die Frage, ob er das auch als möglicher Kanzlerkandidat der Union garantieren werde, antwortete er ausweichend. "Die Frage steht ja erst in Jahrhunderten an. Jetzt geht es nur um unsere Vorschläge."

Eröffnet wird das Treffen der Ministerpräsidenten mit einem Gipfelfoto auf der knapp dreitausend Meter hohen Zugspitze. Die eigentliche Konferenz findet auf Schloss Elmau statt, dem Schauplatz des G7 Gipfels im Jahr 2015.