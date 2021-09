Discos dürfen ab Oktober öffnen – Ungeimpfte brauchen PCR-Test

Auch in Bayerns Nachtleben kehrt bald wieder mehr Normalität ein: Clubs und Diskotheken im Freistaat dürfen wie angekündigt ab Oktober unter Auflagen öffnen. Das bekräftigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach einer Kabinettsitzung in München. "Da finden derzeit die Gespräche statt", sagte er. "Gerade werden die Hygieneleitfäden erarbeitet."

Schon länger war klar, dass man für den Besuch künftig geimpft, genesen oder getestet sein muss. Nun präzisierte Söder, dass in Bayern nur ein PCR-Test bei den Ungeimpften akzeptiert werden soll, genau wie in Baden-Württemberg. Noch Mitte Juli hatte Söder erwogen, Clubs und Discos im Herbst nur für vollständig geimpfte oder von einer Covid-Erkrankung genesene Menschen zu öffnen – also die sogenannte 2G-Regel anzuwenden. Von den Freien Wählern als CSU-Koalitionspartner kam damals aber Widerstand.

Dehoga fordert: Möglichst viel Normalität

Der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga Bayern) geht laut Landesgeschäftsführer Thomas Geppert fest davon aus, dass mit der Öffnung "zum Oktober" der 1. Oktober gemeint ist. Strengere Vorschriften beim Zugang – also ein PCR-Test für Ungeimpfte – seien dann richtig, wenn sie möglichst viel Normalität im Club oder der Diskothek ermöglichen, sagte Geppert dem BR.

"Wir brauchen einen nahezu normalen Club-Betrieb ohne Maske, ohne Abstand, ohne Personenbegrenzungen, damit das Club-Leben so funktioniert, wie es funktionieren soll", betonte Geppert. Diese Normalität sei für die Betreiber nach der langen, eineinhalbjährigen Schließung entscheidend. Der große Vorteil bei Discos und Clubs sei, "dass man strenge Zugangskontrollen gewohnt ist".

Disco-Besuch mit Abstand und Maske schwierig

Der Dehoga sei im Austausch mit dem Gesundheits- und dem Wirtschaftsministerium. "Es gibt auch noch einen Praxis-Check, wo der Club-Besuch mal simuliert wird", kündigte Geppert an. Er zeigte sich zuversichtlich, dass bei einem hohen Schutzniveau die erhofften Freiheiten für Club- und Disco-Besucher auch beschlossen werden. "Wir tun alles dafür und gehen davon aus, dass das so kommt." Ministerpräsident Söder sei kürzlich zu Gast bei der Dehoga-Bundesvorstandssitzung gewesen und habe dort gesagt, dass ein Disco-Besuch mit Abstand und Maske schwierig sei.

Kabinett beschließt Details kommende Woche

Damit geht bald für viele bayerische Betreiber von Diskotheken eine lange Wartezeit zu Ende. Viele von ihnen sind wegen der Corona-Pandemie seit dem Frühjahr 2020 durchgehend geschlossen, weil sich die Staatsregierung bislang anders als als einige andere Bundesländer nicht auf die Wiedereröffnung verständigen konnte.

Bei seiner nächsten Sitzung am 30. September wird das Kabinett laut Söder die Details zu Clubs und Diskotheken beschließen. Die Möglichkeit zur Öffnung und die genauen Rahmenbedingungen müssen dann noch in die Corona-Verordnung des Freistaats aufgenommen werden. Deren aktuelle Version gilt bis einschließlich 1. Oktober.