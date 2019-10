Söder: Die Grünen sind kein Partner, sondern klarer Konkurrent

Am Freitag und am Samstag findet in München der CSU-Parteitag statt. Dabei geht es unter anderem um die Parteireform. Ziel ist es, die CSU moderner, jünger und weiblicher zu machen. Parteichef Markus Söder, seit 2018 auch bayerischer Ministerpräsident, sagte in der Bayern 2-radioWelt, die letzten Wahlen hätten gezeigt, dass die CSU Defizite bei jüngeren Frauen hätte, vor allem in den Städten.

Frauenquote soll ausgeweitet werden

Um die Partei für Frauen attraktiver zu machen, strebt Söder eine Ausweitung der bereits in den Landes- und Bezirksvorständen geltenden 40-Prozent-Frauenquote auf die Kreisvorstände an. Die Posten im engeren Vorstand - Vorsitzende, Stellvertreter, Schriftführer und Schatzmeister - sollen sogar zu jeweils 50 Prozent mit Frauen und Männern besetzt werden, heißt es in dem Entwurf.

"Ich glaube, dass das ein überfälliger und notwendiger Schritt ist. Manche wünschen sich mehr, manche wünschen sich weniger. Insofern ist ein Kompromiss immer das Beste."

Söder lehnt Urwahl des Kanzlerkandidaten ab

Der Parteivorsitzende sprach sich zudem erneut gegen eine Urwahl für die Festlegung des Unions-Kanzlerkandidaten aus, wie es vor kurzem die JU gefordert hatte.

"Ich bin skeptisch. Eine Urwahl würde bedeuten, dass die CSU quasi nicht mitentscheiden kann."

Das beste Verfahren sei für ihn nach wie vor, wenn die Parteivorsitzenden von CDU und CSU zur geeigneten Zeit ihren Parteien einen gemeinsamen Vorschlag machen.

Zu seiner Zusammenarbeit mit der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer sagte Söder, man habe sich im vergangenen Jahr "sehr gut aufeinander zubewegt." Es sei "ein neuer Stil der Zusammenarbeit entstanden".

Grüne sind ein klarer Konkurrent

Anders als CSU-Vize Manfred Weber sieht Söder Koalitionen mit den Grünen skeptisch. Die Grünen seien in der Zukunft die Hauptherausforderer.

"Es geht nicht um die Frage schwarz und grün, sondern um die Frage, schwarz oder grün, wer die Nummer eins in Deutschland ist."

Man müsse klarmachen, dass die Grünen mit ihrem derzeitigen Programm ein klarer Konkurrent, aber kein geborener Partner seien:

Wenn sie die freie Wahl haben, entscheiden sich die Grünen lieber für Rot-Rot-Grün.

Söder stellt sich zur Wiederwahl als Parteichef

Nach neun Monaten im Amt stellt sich Söder am Freitagnachmittag auf dem Parteitag zur Wiederwahl als CSU-Chef. Im Januar war der 52-jährige von 87,4 Prozent zum Nachfolger von Horst Seehofer gewählt worden. Sein mögliches Ergebnis bei der Wiederwahl sieht Söder gelassen. Man solle es nicht überinterpretieren.