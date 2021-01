Söder: Pandemie wird das Land "noch Monate beschäftigen"

Merkel setzt auf Konsequenz in den nächsten Wochen

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) verlangte eine konsequente Umsetzung der Beschränkungen für private Kontakte und beim Bewegungsradius in Corona-Hotspots. "Je konsequenter wir heute sind, desto schneller werden wir den Zustand der Kontrolle wiederherstellen können, desto kürzer wird die Zeit sein, in der wir mit solchen Einschränkungen leben müssen", sagte Merkel in ihrem Podcast. Die kommenden Wochen seien in der Corona-Krise "die wohl schwierigsten der Pandemie".

Mehr Tempo bei den Impfungen

Der Beginn der Impfungen sei ein Hoffnungszeichen, betonten sowohl Merkel als auch Söder. Während die Kanzlerin ein beschleunigtes Impftempo versprach, forderte der CSU-Chef, man müsse prüfen, ob nicht weitere Fabriken in Deutschland Impfstoffe produzieren könnten.

Das Robert-Koch-Institut meldete am Samstag 24.694 neue Positiv-Tests innerhalb eines Tages. Zudem starben weitere 1.083 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.