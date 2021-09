Söder: CDU und CSU drohen "schwerste Zeiten"

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat angesichts der schwachen Umfrageergebnisse für die Union vor einer verpassten Regierungsbeteiligung gewarnt. Der "Welt am Sonntag" sagte der Parteichef, zwar sei eine Trendwende noch möglich, "es ist aber in der Tat sehr ernst, und es wird knapp". Sollten CDU und CSU nicht in der Regierung sein, "kommen schwerste Zeiten auf die Partei zu".

Söder: Linksrutsch verhindern

Ziel müsse es sein, stärkste Fraktion im Bundestag zu werden, um einen Linksrutsch durch eine rot-grün-rote Regierung zu verhindern, forderte er. Die Union müsse "noch deutlicher machen", dass es "nur zwei" Möglichkeiten gebe: "Entweder einen Linksrutsch mit der Linkspartei oder mit einer Ampel". Denn auch die Ampel - ein Bündnis aus SPD und Grünen mit der FDP - sei ein "verdünnter Linksrutsch", da die Liberalen kleinste Partei wären.

"Die Alternative ist dagegen ein Bündnis unter bürgerlicher Führung." Am Ende von Rot-Grün sei Deutschland schon einmal mit fünf Millionen Arbeitslosen fast bankrott gewesen. "Ein Linksrutsch führt immer in die Arbeitslosigkeit und Verschuldung", so Söder.

Bedingungen für Koalitionsverhandlungen

Für mögliche Koalitionsverhandlungen nach der Bundestagswahl Ende September formulierte Söder eine rote Linie: Für die CSU sei es "essenziell", dass es einen Ausgleich für einen steigenden CO2-Preis gebe. "Wir brauchen dazu eine deutliche Erhöhung der Pendlerpauschale, um den ländlichen Raum nicht zu benachteiligen".

Erhöhe sich der Benzinpreis um zehn Cent, müsse die Pendlerpauschale um einen Cent erhöht werden. "Das ist eine Koalitionsforderung der CSU, von der wir nicht abrücken werden", bekräftigte Söder. "Unabhängig davon lehnen wir auch Tempolimit und Flugverbote ab".

SPD mit großem Vorsprung

Nach den Werten des ARD-DeutschlandTrends könnte die SPD die nächste Bundesregierung anführen. Zum ersten Mal seit 2017 ist sie in der Befragung die stärkste Kraft. Im Vergleich zum Vormonat legen die Sozialdemokraten um sieben Prozentpunkte zu.

Was die SPD gewinnt, verliert die Union. Der Abwärtstrend von CDU und CSU setzt sich weiter fort. Zusammen kommen sie auf 20 Prozent, ein Rekordtief.