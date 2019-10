Söder: Bündnis mit AfD unvorstellbar - Parteifreund widerspricht

Der CSU-Vorsitzende Markus Söder hat das Ergebnis der Landtagswahl in Thüringen als "enttäuschend" bezeichnet - insbesondere die großen Zugewinne der AfD. Dem CDU-Spitzenkandidaten Mike Mohring bescheinigte er, sehr gut gekämpft zu haben.

Mit Blick auf die anstehende Suche nach einer Regierungsmehrheit im Land und die Frage einer möglichen Zusammenarbeit der CDU mit der Linkspartei sagte Söder, die "Kollegen in Thüringen" stünden vor einer sehr schweren Entscheidung. "Auf der einen Seite soll ein Land nicht unregierbar sein", auf der anderen Seite gebe es zur Linkspartei aber "unüberbrückbare Differenzen", betonte der bayerische Ministerpräsident. "Die Kernfrage ist, wie dieses Programm aussehen kann, um das es da geht." Aus seiner Sicht sei klar: "Normalerweise ist eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei und vor allem auch der AfD völlig unvorstellbar."

Ex-CSU-Abgeordneter: "Auch die AfD kann sich ändern"

Dagegen ist für den früheren CSU-Landtagsabgeordneten Konrad Kobler eine Zusammenarbeit von CDU und CSU mit der AfD mittelfristig zumindest denkbar: Auf Ewigkeit sei nichts festgeschrieben, sagte er dem Bayerischen Rundfunk. "Mich stört, dass man immer auf die AfD eindrischt. Auch die AfD kann sich mittelfristig ändern."

Der 76-Jährige wandte sich damit gegen die Linie von Parteichef Söder, der die AfD seit Monaten immer wieder scharf attackiert und eine Zusammenarbeit mit der Partei strikt ablehnt. Auf dem CSU-Parteitag hatte er die AfD vor wenigen Tagen als "die neue NPD" bezeichnet.

AfD-Landeschefin sieht Rückenwind für Kommunalwahl

Kobler erinnerte in Zusammenhang mit der AfD an das Aufkommen der Grünen in den 1980er Jahren. Der damalige CSU-Vorsitzende Franz Josef Strauß und viele seiner Anhänger hätten die Grünen als "Übergangserscheinung" betrachtet. Das habe sich nicht bewahrheitet. Ähnlich könne es mit der AfD geschehen.

Die bayerische AfD-Landeschefin Corinna Miazga wertete das Ergebnis ihrer Partei in Thüringen, die auf 23,4 Prozent kam, als "Rückenwind für die bayerischen Kommunalwahlen am 15. März kommenden Jahres". Das AfD-Ergebnis sollte laut Miazga dem CSU-Vorsitzenden Söder "zu denken geben, der die schärfsten verbalen Attacken auf die AfD geritten hatte", betonte sie.

Streit über Umgang mit der Linkspartei

Die Regierungsbildung in Thüringen wird angesichts der unklaren Mehrheitsverhältnisse nach der Landtagswahl kompliziert. Ministerpräsident Bodo Ramelow hat mit den Linken zwar klar gewonnen, kann aber mit SPD und Grünen nicht wie bisher weiterregieren. Ramelow will nun CDU, SPD, FDP und Grüne zu Gesprächen einladen - und einzig die AfD nicht.

Führende CDU-Bundespolitiker sprachen sich strikt gegen eine Zusammenarbeit sowohl mit der Linkspartei als auch mit der AfD aus. Dagegen signalisierte Thüringens CDU-Landeschef Mohring seine Bereitschaft zu Gesprächen mit der Linken. "Mir sind stabile Verhältnisse wichtiger für das Land, als dass es nur um parteipolitische Interessen geht", betonte er im ARD-"Morgenmagazin". Dem MDR sagte Mohring, er schließe "keine Gespräche mit denen aus, die auf dem Boden der Verfassung in Thüringen stehen und das Land gemeinsam voranbringen wollen". Dafür erntete er in der eigenen Partei heftigen Widerspruch.

Söder: Es muss etwas vorangehen

CSU-Chef Söder betonte, aus der Wahl in Thüringen leite sich für die Bundespolitik der Auftrag ab, "dass etwas vorangeht in Deutschland". Es sei jetzt wichtig, "zu liefern", statt sich ständig mit sich selbst zu beschäftigen oder sich dauernd zu streiten.

Die SPD müsse nun möglichst bald ihre Entscheidung treffen, "ob sie jetzt Ja oder Nein" zur Großen Koalition sage, verlangte Söder und fügte hinzu: "Die Leute erwarten sich Stabilität von einer Regierung."