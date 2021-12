Söder bringt Corona-Impfpflicht ab zwölf Jahren ins Spiel

Söder: "Es macht null Spaß"

Diese Entschuldigung bekommt sie vom CSU-Vorsitzenden nicht, dafür Verständnis. "Ich wünsche mir auch dass es vorbei ist", sagt er. "Es macht null Spaß." Stattdessen verweist Söder darauf, dass er als einer der Wenigen auch im Sommer zu mehr Impfungen geraten hätte. "Wenn ich alles alleine entscheiden könnte, wäre es leichter." In der Demokratie müsse man aber Kompromisse machen.

Auch dem Vorwurf vieler Eltern, dass Kinder und Jugendliche in der Corona-Pandemie hinten angestellt wurden, widerspricht Söder in der Sendung. "Kinder und Familien sind das Wichtigste", sagt er. Deshalb würden jetzt auch mit Erfolg die Schulen offen gehalten. Gegenüber einer Verlängerung der Weihnachtsferien äußert er sich skeptisch, da viele Eltern dann ein Betreuungsproblem bekämen. Mit Maske und Testen seien die Schulen sicher. Dem BR sagte Söder zuvor allerdings: Sollte man sich bundesweit einigen, könnten "die Ferien etwas vorher stattfinden".

Impfpflicht als einziger Ausweg aus der Pandemie

Der bayerische Ministerpräsident betont, dass auch die Politik noch immer in der Pandemie dazulerne: "Es gibt für das Ganze keinen Plan." Dass die Impfquote von 65 Prozent nichts gebracht habe und es so viele Impfdurchbrüche gebe, hätte auch viele Experten überrascht. Wegen der Virusvariante Omikron sei zusätzlich "maximale Vorsicht" geboten. Mit Bedauern beschreibt Söder, dass er selbst an unzähligen Impfaktionen teilgenommen und die Leute zum Impfen animiert, es allerdings nicht ausgereicht habe.

"Wir wollen ja unser Leben wieder zurück", argumentiert er. Da helfe jetzt nur eine allgemeine Impfpflicht, mit ebenfalls entsprechenden Auffrischungsimpfungen. Das könnte auch über die dritte Impfung hinausgehen. "Wir werden dann so viel impfen müssen, wie es im Zweifelsfall notwendig ist", meint er.

Rückmeldung: Pflege und Hausarztpraxen überfordert

Auch Carolin von Ritter-Zahony, pflegerische Leitung der Covid-Intensivstation am Klinikum rechts der Isar in München, spricht sich in der Sendung für eine allgemeine Impfpflicht aus. Sie berichtet von einer "sehr angespannten" Situation, da die Maximalauslastung der Station erreicht sei. Das Pflegepersonal ist auch in ihrem Krankenhaus am Limit. Langfristig müsse sich etwas an der Attraktivität des Berufes ändern, aber gegen die vierte Corona-Welle helfe jetzt auch kein zusätzliches Geld, so die Pflegefachkraft.

Der Hausarzt Sven Heidenreich aus Altdorf in Mittelfranken spricht außerdem von einer Überlastung der Kassenärzte. Die Aufklärung über eine Corona-Impfung sei bürokratisch ähnlich aufwendig wie die Aufklärung über eine Herz-OP und binde viel Zeit.

Söder: Pflegesystem "auf den Kopf" stellen

Söder verspricht, dass die Impfzentren den Hausärzten diese Arbeit jetzt wieder mehr abnehmen und auch Apotheken bald Impfungen anbieten sollen. "Das werden wir jetzt schnell hinbekommen", sagt er. Das gesamte Pflegesystem müsse außerdem "auf den Kopf gestellt" werden.

Die Rückmeldung aus dem Publikum jedoch bleibt verhalten. Hausarzt Heidenreich bezweifelt, dass es schnelle Lösungen geben wird und Pflegerin von Ritter-Zahony überlegt, ob sie unter diesen Bedingungen ihren Job in Zukunft überhaupt weiter machen will.