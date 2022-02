Söder bildet diese Woche sein Kabinett um

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wird diese Woche offenbar sein Kabinett umbilden. Wie BR24 aus Regierungskreisen erfuhr, will Söder am Dienstag die nötigen Gespräche dazu führen, weshalb die turnusmäßige Kabinettsitzung an diesem Tag ausfällt. Offiziell vollziehen will Söder die Umbildung dann am Mittwoch.

Spekulationen über Schreyer und Trautner

Wer seinen Posten verliert, ist nicht bekannt. Man kann deshalb nur darüber spekulieren, wo der Ministerpräsident Verfeinerungsbedarf sieht. In der Kritik stand zuletzt Bauministerin Kerstin Schreyer (CSU): Sie musste erklären, warum die Staatsregierung ihr Ziel beim staatlichen Wohnungsbau zu verfehlen droht. Ungleich präsenter war sie früher jedenfalls im Sozialministerium. Wechselt die gelernte Sozialpädagogin womöglich dorthin zurück?

Von der jetzigen Sozialministerin Carolina Trautner (CSU) ist jedenfalls wenig zu hören, obwohl soziale Probleme in den vergangenen Monaten der Pandemie stetig an Bedeutung gewannen. Ganz allgemein muss sich die CSU fragen, ob sie in der Sozialpolitik angemessen aufgestellt und wahrnehmbar ist: Bei der Bundestagswahl hatte das Thema eine überraschend große Rolle gespielt: Für eine relative Mehrheit war die soziale Sicherheit sogar das wichtigste Thema. Aktuell fehlt der CSU auch in der Wahrnehmung mancher Mitglieder eine profilierte, idealerweise über Bayerns Grenzen hinaus wahrnehmbare Sozialpolitikerin.

Bleibt Kunstminister Sibler im Amt?

Kunstminister Bernd Sibler (CSU) zog sich wegen seines Umgangs mit den Corona-Auflagen Unmut zu. Zwar halten Kulturschaffende ihm zugute, dass er sich keineswegs weggeduckt, sondern Anliegen und Klagen abgefragt und aufgenommen habe. Wenn es dann aber darum ging, für möglichst leichte Regeln zu kämpfen, sei Sibler nicht erfolgreich gewesen, wird in der Branche beklagt. Die Kritik, dass die Kultur lange im Vergleich zur Gastronomie benachteiligt gewesen sei, hielt sich lange.

Wechselt CSU-General Blume ins Kabinett?

Offen ist bisher auch, wen Söder in seine Regierungsmannschaft holen wird. Vorige Woche fiel beispielsweise auf, dass die Landtagsabgeordnete Tanja Schorer-Dremel für die CSU-Fraktion auf die Regierungserklärung des Gesundheitsministers antwortete. Ist sie eine Kandidatin für einen Ministerposten? Falls ja - wohl kaum für das Gesundheitsministerium: Der aktuelle Ressortchef Klaus Holetschek (CSU) gilt weiter als gesetzt.

Chancen auf einen Kabinettsposten werden insbesondere Markus Blume eingeräumt, der seit fast vier Jahren CSU-Generalsekretär ist. Blume gilt zwar uneingeschränkt als ministrabel. Allerdings würde seine Berufung die nicht ganz leichte Frage aufwerfen, wer das Parteimanagement übernimmt - und damit vor allem die Organisation des Landtagswahlkampfs.

Die Aufgabe ist gewaltig, schon allein wegen der geradezu schicksalhaften Bedeutung der Wahl für die CSU. Wäre das zu schaffen für ein Mitglied der Berliner CSU-Landesgruppe? Die meisten Christsozialen, die man fragt, bezweifeln das. Also ein Landtagsabgeordneter. Aber wer hätte das Zeug, zum Beispiel die Social-Media-Kampagnen der Partei zu orchestrieren? Wem könnte es gelingen, Stadt und Land gleichermaßen mit Botschaften zu erreichen? Dass niemand sich aufdränge, hört man oft in der Partei.

Söder will "Verfeinerung"

Angekündigt hatte Söder die Kabinettsumbildung vor rund einem Monat: Bei der digitalen Klausur der Landtagsfraktion sprach der CSU-Chef damals von "Verfeinerung".

Klar ist, dass sich Söders personeller Gestaltungsspielraum auf die CSU-Ressorts beschränkt. Wen die Freien Wähler ins Kabinett entsenden, obliegt ihnen.