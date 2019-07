Söder bezweifelt komplette Schuldentilgung bis 2030

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bezweifelt, dass Bayern im Jahr 2030 schuldenfrei sein könnte. Dieses Ziel hatte sein Vorgänger im Amt, Horst Seehofer, im Jahr 2012 ausgegeben - nach Rücksprache mit Söder, der damals bayerischer Finanzminister war. Wörtlich sagte Söder nun: „ Ich halte es für schwierig.“

Zwar bleibt es laut Söder das klare Ziel der Staatsregierung, keine neuen Schulden zu machen und Schulden zu tilgen. Ob die komplette Schuldentilgung "drei Jahre früher oder später kommt, das ist jetzt für mich nicht das Entscheidende". Gleichzeitig wolle er Investitionen in Forschung, Digitalisierung und Klimaschutz. „Ich möchte nicht, dass aus Bayern die besten Forscher irgendwann abwandern", sagte Söder.

Söder: Auch Zuzug macht Investitionen nötig

Außerdem, so Söders Argument, brauche Bayern durch den Zuzug zusätzliche Investitionen in Kinderbetreuung, Wohnungsbau und Öffentlichen Personennahverkehr. Zudem spare der Freistaat durch die Reform des Länderfinanzausgleichs nicht so viel Geld wie erwartet.

Aktuell hat der Freistaat Schulden in Höhe von rund 27 Milliarden Euro. 2012 waren es noch gut 32 Milliarden Euro. Der Bayerische Oberste Rechnungshof hat die Staatsregierung bereits mehrfach ermahnt, den Schuldenabbau konsequenter voranzutreiben.

CSU und Freie Wähler wollen Gesetz wohl nicht ändern

Das Ziel, dass Bayern bis 2030 schuldenfrei sein soll, ist allerdings auch gesetzlich verankert. Wörtlich heißt es in der Bayerischen Haushaltsordnung: "Die Verschuldung am Kreditmarkt ist bis 2030 abzubauen; die konjunkturelle Entwicklung ist dabei zu berücksichtigen." Offenbar planen CSU und Freie Wähler nicht, diese Passage zu ändern - weil man das Ziel nicht offiziell aufgeben will.

FDP-Fraktionschef Martin Hagen erklärte in einer ersten Reaktion auf BR-Anfrage: "Söders Regierung geht das Geld aus, weil sie hemmungslos Wahlgeschenke verteilt." Das Problem sei nicht der Schuldenabbau, sondern dass zu wenig investiert und zu viel ausgegeben werde.

SPD-Fraktionschef Horst Arnold bezeichnete Söder als "Finanzgaukler". Söder müsse eingestehen, dass die CSU-Haushaltspolitik ein Irrweg war. "Grundlegende Investitionen sind unterblieben - für Schulen, Hochschulen und Forschung, für öffentliche Gebäude, den Wohnungsbau und Staatsstraßen", erklärte Arnold.

Seit seiner Amtsübernahme Anfang 2018 hat Söder als Regierungschef mehrere Großprojekte umgesetzt. Das bayerische Familiengeld, das Landespflegegeld und die weitgehende Beitragsfreiheit für die Kinderbetreuung schlagen mit jährlich rund 1.5 Milliarden Euro zu Buche.