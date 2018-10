Söder betont im BR Unterschiede zu den Grünen

Nein, bei der inneren Sicherheit, bei der Migration – da seien so viele Sachen drin, die die Mehrheit der bayerischen Bevölkerung nicht unterstützen und tragen wolle. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder machte im BR Rundschau Magazin noch einmal deutlich, warum die CSU nicht in Koalitionsverhandlungen mit den Grünen geht.

Man habe den Wählern Stabilität versprochen und deshalb müsse man eine bürgerliche Koalition bilden. Man habe sich für die Freien Wähler entschieden, schließlich hätten die Grünen ein anderes Weltbild, so Söder.

Keine bayerische GroKo

Außerdem wolle man keine Große Koalition in Bayern. "Große Koalition bedeutet zwischen den zwei größten Parteien. Das ist auf Dauer nie für die Demokratie gut. Wir haben uns in Deutschland ein bisschen an diesen Zustand gewöhnt. Der hat aber die Ränder immer gestärkt. Ich glaube, es ist gut, wenn die Grünen eine lebendige Opposition machen können. Da kann man sich reiben, da kann man auch sportlich miteinander diskutieren. Aber für eine Staatsregierung in Bayern, glaube ich, ist die Option mit den Freien Wählern besser."

Gute Ideen zum Thema Umwelt

Söder lobte die in Zukunft wohl stärkste Oppositionspartei auch. Es seien in den Sondierungsgesprächen gute Denkanstöße dabei gewesen. Vor allem beim Thema Umwelt. Aber die könne man auch ohne die Grünen umsetzen. "Wir wollen sicherlich manches weiterentwickeln zum Beispiel in der Ökologie im Flächenverbrauch."

Söder will sich jetzt auf die Verhandlungen mit den Freien Wählern konzentrieren. Schließlich habe die Verfassung ja einen engen Zeitplan gesetzt.