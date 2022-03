Söder besucht US-Soldaten in Grafenwöhr

Gespräch mit Soldaten

Nachdem 4.000 Paar Weißwürste, 6.000 Brezen und 600 Kilogramm Obatzda an die Soldaten ausgegeben worden waren, konnte sich der Ministerpräsident selbst ein Bild davonmachen, wie stark die US-Präsenz in Bayern derzeit ist. Sein Weg führte vorbei an mehreren Fuhrparks, vollgestellt mit Panzern und militärischen Fahrzeugen.

Vor einem Panzer erläuterten zwei Soldaten dem Ministerpräsidenten, wie schnell einsatzfähig und wie lang kampfbereit ihr Fahrzeug sein könne. Söder hörte zu, fragte nach und nahm dann einen Helm in die Hand, der auf der Front des Panzers lag. Er könne sich noch erinnern, wie schwer die Helme früher waren, als er seinen Dienst bei der Bundeswehr getan habe, erzählte Söder.

Söder will Bundeswehr wieder stärken

Laut Söder müsse die Landesverteidigung wieder gestärkt werden, die man zugunsten einer global operierenden Bundeswehr vernachlässigt habe. Das sei man als Bündnispartner den USA schuldig.

"Es wurde ja vor vielen Jahren entschieden, dass Bündnis- und Landesverteidigung nicht mehr der primäre Auftrag ist. Dies muss sich jetzt ändern. Der jetzige Ansatz der Bundesregierung ist positiv zu sehen. Es darf aber jetzt nicht zerredet werden. Das Geld muss investiert werden, in Ausrüstung und Struktur bei der Bundeswehr." Markus Söder, Bayerischer Ministerpräsident

100 Milliarden Euro aus Sondervermögen will die Bundesregierung für die Verbesserung der Landesverteidigung zur Verfügung stellen. Söder hofft, dass damit auch Bundeswehr-Standorte in Bayern gestärkt würden. Allerdings sei nun nicht die Zeit für parteipolitisches Geplänkel, sagt Söder und garantiert Geschlossenheit. "Natürlich würden wir das viele Geld für das Militär auch für zivile und soziale Zwecke ausgeben. Aber ohne starke Bundeswehr in der NATO wird es nicht gehen, die Sicherheit von Freiheit und Demokratie zu gewährleisten."