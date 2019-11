Söder besichtigt "Udo"-Fundstelle in Pforzen

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wird zusammen mit Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) die Fossilien-Ausgrabungsstätte in Pforzen besuchen.

Eine wissenschaftliche Sensation

In der vergangenen Woche hatte ein internationales Wissenschaftlerteam um Prof. Madeleine Böhme von der Universität Tübingen Forschungsergebnisse vorgestellt, wonach dort vor mehr als elf Millionen Jahren eine Primaten-Art gelebt hat, die bereits aufrecht gehen konnte. Die Knochenfunde des "Udo" genannten Fossils sind damit mehr als fünf Millionen Jahre älter, als die bislang ältesten Belege für den aufrechten Gang aus Kenia und von der Insel Kreta.

"Udo" soll ein Denkmal bekommen

Es ist denkbar, dass "Udo" in Pforzen demnächst ein wie auch immer geartetes Denkmal gesetzt wird: Bürgermeister Hofer hat dem BR gesagt, man wolle die Forschungsergebnisse "in geeigneter Form der Öffentlichkeit zugänglich machen", wollte das Wort Museum dabei aber noch nicht in den Mund nehmen.

Weitere Forschungen geplant

Landrätin Zinnecker hat erklärt, die Fundstelle in einer Lehmgrube bei der alten Hammerschmiede für weitere Forschungsarbeiten schützen zu wollen. Auch eine Ausweisung als Naturdenkmal sei denkbar. Die bis vor kurzem unbekannte Primaten-Art, der "Udo" zugerechnet wird, trägt den wissenschaftlichen Namen Danuvius guggenmosi.

Ein Sänger als Namensgeber

Bei den Funden aus den Jahren 2015 bis 2018 handelt es sich um versteinerte Überreste von mehreren Weibchen und einem Männchen. Das männliche Fossil hat das Forscherteam nach Udo Lindenberg "Udo" genannt. Den Unterkiefer des Primaten hatten die Wissenschaftler am 17. Mai 2016, dem 70. Geburtstag des Sängers, entdeckt.