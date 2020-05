Söder bei "jetzt red i": Maskenpflicht solange es Corona gibt

Solange es Corona gibt, ohne Medikament und ohne Impfstoff, wird die Maskenpflicht in Bayern bestehen bleiben. Das hat Ministerpräsident Markus Söder auf Nachfrage vieler Bürger in der Sendung "jetzt red i" angekündigt. Es gebe derzeit keine wirksame Schutzmaßnahme außer Distanzhalten, Hygienemaßnahmen und der Schutzmaske, so Söder.

Söder: Erleichterungen in der Corona-Krise nur unter Auflagen

"Wir haben uns das ja nicht ausgesucht. Man sieht ja, alle Länder der Welt, die anders verfahren, die es nicht so ernst nehmen, haben erschreckende Todeszahlen und erschreckende Situationen in den Krankenhäusern." Das Konzept Bayerns in der Corona-Krise laute daher: Erleichterungen ja, aber mit entsprechenden Auflagen. Diese hießen Distanz, Hygiene und Masken. Nur auf Freiwilligkeit zu setzen, wie man es anfangs versucht habe, habe nicht funktioniert. Man müsse auch die Unvernünftigen mit herannehmen, damit die Vernünftigen geschützt blieben, so Söder.

Perspektive auf Veranstaltungen frühestens ab September

Der Geschäftsführer einer Firma für Veranstaltungstechnik, Thomas Schrey, zeigte sich zufrieden mit den bisherigen finanziellen Hilfen. Die Soforthilfen des Freistaats seien schnell angekommen. Ohne die Erlaubnis zu Veranstaltungen fehle seiner Firma aber die Perspektive. Wann das der Fall sein würde, konnte Söder nicht sagen. Frühestens ab dem 1.9. könne man sich wieder Messe-Veranstaltungen vorstellen, allerdings nur wenn im Herbst keine Verschlechterung der Infektionszahlen auftrete.

Fridays for Future unzufrieden über Kaufprämien für Autos

Franziska Sänftl von "Fridays for Future" zeigte sich enttäuscht und wütend über die Milliarden-Hilfen für die Lufthansa ohne Klima-Auflagen – und auch über die Debatte zu Kaufprämien für Autos mit Verbrennermotoren. So könne man die Klimaziele nicht erreichen. Wut sei ein schlechter Ratgeber, entgegnete Söder. Vernunft sei im Moment wichtiger. Natürlich wolle man den Klimaschutz nicht zurückdrehen. Bei Autos stehe die Förderung der Elektromobilität im Vordergrund. Wenn man etwas fördere, dann nur das was weniger Schadstoffe ausstoße, das gelte allerdings auch für Verbrenner. Damit zeigte sich die Aktivistin nicht zufrieden. Auch bessere Verbrenner seien keine Lösung für die Lösung der Klimaprobleme. Man müsse weg vom Individualverkehr.