Söder beansprucht nur noch "zentrale Rolle" für Weber in Brüssel

CSU-Chef Markus Söder besteht darauf, dass EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber eine herausgehobene Position in Brüssel besetzt, nennt aber nicht mehr ausdrücklich den Posten des EU-Kommissionspräsidenten. Beim Parteitag der Oberbayern-CSU in Ingolstadt sagte Söder: "Ich erwarte, dass am Ende Manfred Weber auf jeden Fall in einer der Spitzenpositionen in Brüssel Verantwortung übernimmt." Weber müsse im "Konzert der Aufgaben eine ganz zentrale Rolle spielen".

Vor einer Woche hatte die CSU noch darauf gepocht, dass Weber der Nachfolger von Jean-Claude Juncker wird. So betonte Söder nach dem EU-Gipfel zur künftigen Postenverteilung auf Twitter, Weber sei der "demokratisch legitimierte Kommissionspräsident". Denn bei der Europawahl hätten er und die konservative EVP die meisten Stimmen erzielt.

Merkel ohne Bekenntnis zu Weber

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) vermied beim beim G20-Gipfel in Japan ein Bekenntnis zu Weber. Auf die Frage nach ihrer Unterstützung für Webers Kandidatur sagte sie: "Ich unterstütze, dass eine Lösung gefunden wird." Dies solle auf Grundlage der Spitzenkandidaten geschehen.

Spekulationen, denen zufolge Weber definitiv keine Chance mehr hat, kommentierte Merkel nicht. Die "Welt am Sonntag" hatte unter Berufung auf "informierte Kreise" gemeldet, es habe in Osaka eine Verständigung gegeben, dass der CSU-Europapolitiker definitiv nicht Kommissionschef werde.

EU-Sondergipfel zu Spitzenposten

Am Sonntag oder Montag wollen sich die Staats- und Regierungschefs der EU bei einem Sondergipfel auf ein umfassendes Personalpaket verständigen. Dabei geht es nicht nur um die Nachfolge von EU-Kommissionschef Juncker, sondern auch um vier weitere Spitzenposten: Parlamentspräsident, EU-Ratspräsident, Außenbeauftragter und Chef der Europäischen Zentralbank (EZB).

Profitieren im Gerangel um den Brüsseler Chefposten könnte der Niederländer Frans Timmermans, der als Spitzenkandidat für die Sozialdemokraten bei der Europawahl angetreten war. Andere sehen neben Timmermans auch die liberale Dänin Margrethe Vestager noch im Rennen um das Amt des Kommissionspräsidenten.

Kritik von Söder und Aigner an Frankreich

Vestager gilt als mögliche Präferenz von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Söder kritisierte in Ingolstadt, wie französische Politiker über Weber geredet hätten. Natürlich dürfe man für seine eigenen Kandidaten werben, so Söder, aber es sei stillos und unangemessen, andere Bewerber abzuqualifizieren.

Landtagspräsidentin Ilse Aigner sagte, Weber sei indirekt sogar von 40 Millionen konservativen Wählern gewollt worden. "Was momentan hier abläuft, einer demokratischen Wahl so in die Parade zu fahren, halte ich für einen schweren Schaden für die Demokratie", sagte Aigner.

Aber auch das Verhalten Merkels sorgte beim Parteitag der Oberbayern-CSU für Verärgerung: Ein Delegierter meinte, Merkel räche sich wegen der Streitereien um die Asylpolitik an der CSU, indem sie jetzt Manfred Weber fallen lasse.