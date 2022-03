Söder: Bayern stellt eine Milliarde für Flüchtlinge bereit

Dieser Artikel wird laufend fortgeschrieben und aktualisiert.

Die bayerischen Kommunen und der Freistaat wollen die Unterbringungskapazitäten für ukrainische Flüchtlinge weiter ausbauen. "Wir haben eine große Motivation zu helfen, und den Menschen, die zu uns kommen, in dieser schwierigen und schlimmen Situation Heimat und Hilfe zu geben", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach einer Schaltkonferenz mit allen bayerischen Landräten und Oberbürgermeistern. "Wir bereiten vor: 50.000 Plätze zur Unterbringung bereits jetzt, und weitere 50.000 Plätze sind in der Umsetzung." Das umfasse von den Erstanlaufstellen alle Formen der Unterbringung, bis hin zu Turnhallen und Messezentren. Ziel sei, für eine längere Zeit gewappnet zu sein.

Söder: Bund muss die Kosten übernehmen

Die Hauptlast liegt dabei Söder zufolge bei den Kommunen - sie müssten die Unterbringung organisieren und erste Integrationsleistungen auf den Weg bringen. Bayern stehe den Landkreisen und Städten aber bei und übernehme vorläufig alle Kosten: "Wir stellen dazu bis zu einer Milliarde Euro in einem ersten Schritt zur Verfügung, um alle notwendigen Kosten in den nächsten Wochen und nächsten Monaten anfallen zu übernehmen", erläuterte der Ministerpräsident.

Zugleich erneuerte er aber seine Forderung an den Bund, die Kosten zu übernehmen. Ein Bundesland wie Bayern könne die Kosten zwar vorstrecken, etliche andere Länder aber könnten das finanziell nicht schultern. Bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag müsse es daher ein "klares Signal" des Bundes an die Länder geben. Sonst bestehe die Gefahr, dass die Humanität leidet. "Das darf nicht passieren. An der Stelle geht Humanität vor Haushaltszwängen."

Bisher etwa 55.000 Flüchtlinge in Bayern

Bisher sind dem Ministerpräsidenten zufolge etwa 55.000 Menschen aus der Ukraine nach Bayern gekommen. "Davon werden nicht alle in Bayern bleiben, weil viele bleiben nur eine Nacht, fahren dann weiter zu ihren Verwandten oder werden weiter dann in Europa reisen."

Wichtig sei für die Staatsregierung eine geordnete Registrierung und Verteilung der Geflüchteten innerhalb Bayerns. Dies sei nötig zur Entlastung der Kommunen, in denen besonders viele Flüchtlinge angekommen seien, "was logischerweise vor allem die Großstädte sind", sagte Söder. "Besser wäre es noch, wenn die Registrierung bereits durch den Bund an den Grenzen stattfinden könnte." Nur so lasse sich eine geordnetes Koordination und gleichmäßige Verteilung der Flüchtlinge in ganz Deutschland sicherstellen.