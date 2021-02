vor einer Minute

Söder: Bayern bei Schulen vorsichtiger als andere Bundesländer

In Bayern sollen laut Ministerpräsident Söder Kinder zum Teil später zurück an die Schulen dürfen als in anderen Bundesländern: Der Freistaat werde eher vorsichtiger und zurückhaltender sein. Bayerische Kinder müssen sich also wohl noch gedulden.