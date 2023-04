Söder auf der Alm: "Der Wolf gehört hier nicht her"

Ortstermin auf einer Oberaudorfer Alm. Unterhalb des Berggasthofes Bicherlsee warten viele Bauern aus der Region auf die Politikprominenz. Sie alle halten nichts von der Wiederansiedlung von Wolf und Bär in Bayern, soviel ist klar. Auf dem Weg zur Alm haben sie Plakate von gerissenen Schafen aufgestellt. Es sind blutige Bilder, viele bleiben davorstehen, so auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder.

Söder: "Der Wolf gehört hier nicht her!"

Angesichts der wachsenden Zahl an Wölfen in Bayern wie auch dem übrigen Europa fordert Söder eine EU-weite Lockerung des strengen Tierschutzstatus. Der Erhaltungsstatus des Wolfes sei mittlerweile so gut, dass mit erheblichen Rudelbildungen zu rechnen sei, so der CSU-Chef in Oberaudorf. Daher müsse der einst beschlossene Schutzstatus angepasst und die Rechtslage zur Entnahme von Tieren erleichtert werden.

"Der Wolf gehört hier nicht her", sagt Söder mit Blick auf die Situation in den Alpen. Seine Begründung: Anders als in anderen Regionen könnten auf den Almen keine Schutzzäune gebaut werden, auch größere Herden oder Herdenhunde seien hier nicht als Lösung möglich, um Risse von Weidetieren zu verhindern, so Söder: "Wenn wir nichts tun, stirbt hier die Almwirtschaft aus."

Zustimmung vom Umweltminister

Ähnlich äußern sich Umweltminister Thorsten Glauber und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (beide Freie Wähler). Es dürfe nicht nur einseitig der Wolf betrachtet werden, auch das Wohl des Weideviehs gelte es zu achten, so Glauber. Im steilen Gelände sei es für die Tierhalter nicht zumutbar, die Wiesen wolfssicher einzuzäunen. Aiwanger verweist auf die umliegenden Wiesen, auf denen normalerweise schon Schafe weiden würden. Jedoch könnten die Bauern zurzeit ihr Vieh nicht auftreiben. Bei den anwesenden Landwirten ernten die Politiker Applaus.

Über den Abschuss entscheiden die Landräte

Das bayerische Kabinett hatte gestern entschieden, dass Wölfe in Bayern künftig leichter abgeschossen werden. Entscheiden soll das der jeweilige Landrat vor Ort. Der Garmisch-Partenkirchener Landrat Anton Speer (Freie Wähler) begrüßt die Anordnung der Staatsregierung, die ab 1. Mai gelten soll. Die Regelung sei dann notwendig, wenn Gefahr im Verzug sei. Wie das genaue Vorgehen im Falle einer "Entnahme" abläuft, solle sorgfältig geprüft werden, so Landrat Speer.

Im Landkreis Garmisch-Partenkirchen sind in den letzten beiden Monaten 25 Tiere durch Wolfsrisse getötet worden - darunter einige Schafe im ortsnahen Bereich. Für Aufregung sorgt in Oberbayern zudem, dass ein Braunbär nicht nur Tatzenabdrücke im Schnee hinterlassen, sondern auch Weidetiere getötet hatte.

Wolfsfurcht und Wahlkampf

In Sichtweite der Landtagswahl am 8. Oktober ist der Wolf offenkundig auch ein Wahlkampfthema geworden. Ursprünglich hatten nur Aiwanger und Glauber zu dem Treffen am Mittwoch in Oberaudorf geladen. Am Abend vorher ließ dann auch Söder selbst sein Kommen ankündigen.

Die Opposition wirft Söder und der Staatsregierung einmal mehr ein plumpes Wahlkampfmanöver vor. Söder gehe es "einzig und allein darum, im Wahljahr vermeintlich einfache Lösungen zu präsentieren, ganz egal, ob sie am Ende umsetzbar sind oder nicht", kritisierte Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann nach dem Kabinettsbeschluss. Ob die Wolfs-Verordnung angekündigten Klagen von Naturschützern standhält, ist offen.

Bund Naturschutz will klagen

Beim Ortstermin appellieren Ministerpräsident Söder als auch Wirtschafts - und Tourismusminister Aiwanger, die neue Wolfsverordnung nicht zu beklagen. Dem wird der Bund Naturschutz (BN) aber nicht nachkommen. Die neue Verordnung sei nicht rechtssicher, so die Einschätzung von Rainer Auer vom Bund Naturschutz in Rosenheim. Sein Verband werde Klage einreichen.

BN-Vizevorsitzende Beate Rutkowski sieht in der Verordnung gar eine Gefahr. Denn sie gebe den Landwirten das Gefühl, der Abschuss ersetze den Herdenschutz. Wenn wieder ungeschützte Weidetiere getötet werden, stehe die Staatsregierung in der Mitverantwortung. Statt erleichtertem Abschuss brauche es eine bayernweite Förderung der Herdenschutzkosten.

Bär und Wolf als Touristenschreck?

In der 5.000-Einwohner-Gemeinde Oberaudorf ist das neuerliche Auftauchen eines Bären und mehrerer Wölfe in diesen Tagen das beherrschende Thema. Inwiefern die Präsenz der Wildtiere Auswirkungen auf die Sommersaison und das Verhalten der Touristen haben wird, lässt sich nur schwer prognostizieren. Doch es gibt bereits einige Absagen. Eine ganze Schulklasse habe ihre Klassenfahrt gerade storniert, das hat Konditor Franz Hellmaier vom Café Luckner erfahren.

Am Brunnen im Ortskern lassen sich zwei Touristen aus Würzburg gerade ihr Eis schmecken. Sie haben am Morgen bereits eine kleine Wanderung unternommen und fürchten sich nicht vor den Wildtieren. Die sogenannte Wolf-Entnahmeverordnung begrüßen sie, schließlich müsse das Vieh der Landwirte geschützt werden.