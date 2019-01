Söder am Ziel: Sein Weg an die Macht

Viele in der CSU glauben, wenn das Amt des Ministerpräsidenten und der Parteivorsitz in einer Hand liegen, dann ist die bayerische Regierungspartei am mächtigsten. Wie bei Markus Söders Vorbildern.

"Ich bin nur wegen Strauß eingetreten in die CSU. Strauß hat all das verkörpert, was auch einen jungen Menschen an Politik fasziniert hat. Ich war, bin und bleibe Stoiberianer. Ich kann das so sagen." Markus Söder, bayerischer Ministerpräsident

Viele Ähnlichkeiten zwischen Stoiber und Söder

Zuerst hing – so die Legende - ein Franz-Josef-Strauß-Plakat in Söders Jugendzimmer, dann trat der Gymnasiast 1983 im Alter von 16 Jahren in die CSU ein. Edmund Stoiber hatte da gerade als "blondes Fallbeil" Maßstäbe für nachfolgende CSU-Generalsekretäre gesetzt. Im scharfen Formulieren und in ihrem unbedingten Ehrgeiz sind sich Stoiber und Söder jedoch sehr ähnlich. Auch wenn sich Markus Söder schon damals verboten hat, diesen öffentlich zu zeigen. 2003 ernannte ihn CSU-Chef Stoiber zu seinem Generalsekretär.

"Sie wissen ja, dass man in der CSU Fußballvergleiche liebt: Man muss immer die Saison fertig spielen, bevor man an die nächste denkt. Also konzentrier' ich mich ausschließlich auf die Aufgabe, die ich jetzt hab'." Markus Söder, bayerischer Ministerpräsident

Lediglich als selbsternannter Kabarettist beim Starkbieranstich 2017 im Münchner Hofbräuhaus kokettierte der Hausherr und Finanzminister Söder:

"Ein Franke wird erst Ministerpräsident, wenn der Club Deutscher Meister wird, also nie, meine sehr verehrten Damen und Herren." Markus Söder, bayerischer Ministerpräsident

Söder: solide Machtbasis in der CSU-Fraktion

Aber schon ein halbes Jahr später – nach der desaströs verlorenen Bundestagswahl - hatte Markus Söder Horst Seehofer nach einem harten Machtkampf aus dem Ministerpräsidentenamt gedrängt. Söder konnte sich in der CSU-Fraktion auch unter oberbayerischen CSU-Abgeordneten auf eine solide Machtbasis stützen. Viele redeten Seehofer konsequent schlecht. Söder sei einfach der Stärkste in der CSU, mit dem die kommende Landtagswahl am ehesten zu gewinnen sei. Horst Seehofer durfte dann noch CSU-Chef bleiben – musste Söder aber beim Nürnberger Parteitag im Dezember 2017 als künftigen Ministerpräsidenten selbst anpreisen.

"Und deshalb sage ich Euch - Markus Söder, wenn es um das Amt des Ministerpräsidenten geht, er kann es und er packt es!" Horst Seehofer, langjähriger CSU-Chef

Noch 2012 hatte Seehofer über Söder gesagt, der neige zu "Schmutzeleien" und "pathologischem Ehrgeiz". Aber Ilse Aigner und Innenminister Joachim Herrmann sahen im Dezember 2017 für sich keine Chancen mehr. Die Rücktrittsforderungen der Söder-Getreuen taten ihre Wirkung. Und so blieb Seehofer im März 2018 nichts Anderes übrig, als Söder nach dessen Wahl zum Ministerpräsidenten zu wünschen:

"Einfach, dass ihm alles gut gelingt. Das braucht man in diesem verantwortungsvollen Amt. Und jetzt beginne ich einen neuen Abschnitt. Es beginnt heute eine neue Zeit. Und es besteht für Groll und ähnliches überhaupt kein Anlass. Das können sich alle überhaupt nicht vorstellen, aber es ist so." Horst Seehofer, langjähriger CSU-Chef

Historische Niederlage in Landtagswahl schadete Söder nicht

Dass Markus Söder als Ministerpräsident dann bei der Landtagswahl im Herbst 2018 eine historische Niederlage für die CSU einfuhr und mit den Freien Wählern koalieren muss, hat ihm persönlich nicht geschadet. Denn als Angela Merkel plötzlich den CDU-Vorsitz niederlegte, da stieg auch der Druck auf Partei-Chef Horst Seehofer, in der Doppelspitze Platz zu machen. Und nachdem die möglichen Kandidaten für den CSU-Vorsitz - Alexander Dobrindt und Manfred Weber – ihren Verzicht erklärten, sagte Söder:

"Ich habe mir das lange überlegt, und es war keine einfache Entscheidung. Ich stelle mich damit in den Dienst der Partei." Markus Söder, bayerischer Ministerpräsident

Als Ministerpräsident und CSU-Parteichef steht Markus Söder auf dem Gipfel seiner Macht. Als Ministerpräsident will er dann aber nach maximal zwei fünfjährigen Amtsperioden nicht mehr kandidieren.