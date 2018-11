Söder als Ministerpräsident bestätigt

Markus Söder bleibt bayerischer Ministerpräsident. Einen Tag nachdem der CSU-Politiker und Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger den schwarz-orangen Koalitionsvertrag unterzeichnet hatten, wählte der Landtag Söder erneut zum Ministerpräsidenten.

Er erhielt 110 von 202 abgegebenen Stimmen. 89 Parlamentarier stimmten mit Nein, drei enthielten sich. Söder bedankte sich für das Vertrauen der Mehrheit des bayerischen Landtags - und auch bei der Bevölkerung. "Wir haben Stabilität versprochen und ich glaube, wir haben auch Stabilität gezeigt." Die Vereidigung der Minister und Staatssekretäre ist für den 12. November vorgesehen.

Keine großen Veränderungen

Söder ist seit Mitte März Ministerpräsident in Bayern. Nach dem Verlust der absoluten Mehrheit bei der Landtagswahl vor gut drei Wochen musste sich die CSU einen Koalitionspartner suchen. Vieles wird aber wohl trotzdem bleiben, wie es war.

An den großen Linien, die Söder bei seinem Amtsantritt als Ministerpräsident im Frühjahr gezogen hat, wollen auch die Freien Wähler nicht rütteln. Und das, obwohl sie einige von Söders Großprojekten im Wahlkampf heftig kritisierten - wie etwa die Einführung einer Bayerischen Grenzpolizei oder das Raumfahrtprogramm Bavaria One. Schwerpunkte setzt die neue schwarz-orange Koalition in der Familienpolitik und der Umweltpolitik. Nach dem Wahlerfolg der Grünen möchte Söder nachhaltige, ökologische Themen stärker in den Fokus rücken.