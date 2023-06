So wohnen Studierende in Niederbayern und der Oberpfalz

Das Zentrum für Hochschulentwicklung hat bundesweit rund 80.000 Studierende zu ihrer Wohnsituation und Mobilität befragt. Darunter auch Studierende an Hochschulstandorten in Niederbayern und der Oberpfalz.

Ein Drittel der Studierenden wohnt noch daheim

Das Ergebnis: Regional gibt es große Unterschiede. Während in Amberg fast jeder dritte Student noch bei seinen Eltern lebt, kommt die Mehrzahl der Studierenden in Passau in einer Wohngemeinschaft unter. Auch in Regensburg ist die WG eine bevorzugte Wohnform. Zu gleichen Teilen kommen Studierende hier aber auch in privaten Mietwohnungen unter.

Zum Artikel: Sommersemester 2023: Wohnkosten für Studierende immens gestiegen

Wohnheime meist letzte Wahl

Wohnheime sind meist die letzte Wahl bei Studierenden in Niederbayern und der Oberpfalz. In Landshut und Deggendorf werden sie im Vergleich mit anderen Standorten noch am ehesten genutzt.

Radl und Bus in den Großstädten

Neben ihrer Wohnsituation hat das Zentrum für Hochschulentwicklung die Studierenden auch danach gefragt, welches Verkehrsmittel sie nutzen. Dabei wird ein Stadt-Land-Gefälle sichtbar. In Regensburg ist das Fahrrad als Verkehrsmittel sehr beliebt. Ähnlich wie in München, Nürnberg oder Augsburg nutzt der Großteil der Regensburger Studierenden die öffentlichen Verkehrsmittel.

Stadt-Land-Gefälle ersichtlich

In Deggendorf greift mit 2,8 Prozent der Studierenden nur ein Bruchteil auf Bus oder Bahn zurück. Ähnlich schlecht ist die ÖPNV-Nutzung in Amberg: Dreiviertel der Studierenden kommen mit dem Auto oder dem Motorrad zur Amberger Hochschule – und führen damit das bayernweite Ranking an. Darauf müssen Passauer Studierende nicht zurückgreifen, um Spitze zu sein. Hier erreicht der Großteil der Studierenden den Studienplatz zu Fuß.