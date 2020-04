So wirkt sich die Corona-Krise auf den Tierpark Sommerhausen aus

Corona-Pademie: Aktuelle Informationen zur Lage in Unterfranken finden Sie hier.

Die Corona-Krise fordert von allen ein hohes Maß an Disziplin und Ausdauer. Einschneidende Sicherheitsmaßnahmen wurden vorgenommen. So ist auch der Tierpark in Sommerhausen geschlossen. Hier arbeiten normalerweise 34 Menschen mit Behinderung von den Mainfränkischen Werkstätten. Sie dürfen den Tierpark derzeit nicht betreten und das, obwohl jetzt im Frühling so viel Arbeit zu tun wäre.

34 von 45 Mitarbeitern "beurlaubt"

Normalerweise hat der Tierpark 45 Mitarbeiter. Durch die Corona-Krise muss aber ein Großteil zu Hause bleiben. Unter ihnen sind auch 34 Menschen mit Behinderung. Im Tierpark ist daher Kreativität gefragt. Schließlich müssen etwa 330 Tiere versorgt und gepflegt werden. So füttert beispielsweise der Koch aus dem geschlossenen Café derzeit die Tiere, berichtet Tierparkleiter Harald Grünewald.

Ungewohnte Situation für die Tierpark-Helfer

Für die 34 Tierpark-Helfer von den Mainfränkischen Werkstätten sei es keine einfache Situation, sagt Melanie Münch, die Fachbereichsleiterin Rehabilitation bei den Mainfränkischen Werkstätten. Die Tagesstruktur und die Verantwortung, die sie hier normalerweise übernehmen dürfen, brechen für die Helfer weg.

Telefonsprechstunden und Videobotschaften

Die Mainfränkischen Werkstätten haben auf die veränderte Lage reagiert: Das Team um Melanie Münch bietet für die in der Einrichtung Gebliebenen Telefonsprechstunden mit der Psychologin an. Über den YouTube-Kanal der Mainfränkischen Werkstätten erhalten die Tierpark-Helfer Wochenaufgaben und können außerdem Videobotschaften schicken. Denn nicht nur die Tiere fehlen ihnen, auch die Kollegen. Der Krisenstab der Mainfränkischen Werkstätten erarbeitet derzeit Lösungen, wie es nach einer Lockerung der Corona-Auflagen im Tierpark weitergehen kann. Schließlich sollen die Menschen mit Behinderung möglichst bald wieder selbst die rund 330 Tiere im Tierpark Sommerhausen versorgen können.

