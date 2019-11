Raserprozesse in Niederbayern: So wird Raserei bestraft

Raserei und die Teilnahme an illegalen Autorennen waren lange Zeit im Strafgesetzbuch nicht ausdrücklich benannt. In manchem Fall drohte den Fahrern nur ein Bußgeld für eine Ordnungswidrigkeit.

Verursachten sie einen Unfall, bei dem Menschen ums Leben kamen, wurde das als fahrlässige Tötung eingeordnet. Höchststrafe: fünf Jahre. Das hielten viele für falsch, die Strafen für zu gering.

Neuer Straftatbestand für Raser

Tragische Unfälle, bei denen Unbeteiligte starben, führten dann dazu, dass der Gesetzgeber 2017 einen neuen Straftatbestand einführte. Seitdem können laut Paragraf 315d des Strafgesetzbuches das illegale Autorennen und das rücksichtslose Rasen ausdrücklich mit einer Geldstrafe oder sogar einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren bestraft werden. Wird jemand durch die Tat schwer verletzt oder kommt dabei ums Leben, können es sogar bis zu zehn Jahre Strafe sein – also doppelt so viel, wie bei der "einfachen" fahrlässigen Tötung.

Höchststrafen werden selten verhängt

Stehen bis zu zehn Jahre Höchststrafe im Raum, heißt es natürlich nicht, dass diese zehn Jahre in jedem Urteil am Ende auch herauskommen. Bei der Frage, wie hoch eine Strafe ausfällt, sind zusätzlich ganz unterschiedliche Aspekte entscheidend: Sind die Täter vorbestraft? Wie verhalten sie sich nach der Tat? Zeigen sie Reue? Gestehen sie die Tat?

Jugend- oder Erwachsenenstrafrecht?

In den beiden Fällen, die jetzt vor dem Landgericht Passau und dem Landgericht Deggendorf verhandelt werden, geht es um den Straftatbestand nach Paragraf 315d.

Bei einem der Täter von Passau kommt hinzu, dass er zum Zeitpunkt der Tat mit 19 Jahren ein Heranwachsender war. Bei Heranwachsenden muss das Gericht immer entscheiden, ob der Angeklagte nach seiner sittlichen und geistigen Entwicklung eher einem Jugendlichem gleichsteht, ob es Reifeverzögerungen gibt oder ob er wie ein Erwachsener auftritt. Gibt es Reifeverzögerungen, ist er nach dem Jugendstrafrecht zu verurteilen. Dort sind die Strafen geringer, weil hier der erzieherische und nicht der strafende Gedanke im Vordergrund steht.

Einigung auf Geldzahlung

Bei den Tätern, die sich vor dem Landgericht Deggendorf zu verantworten haben, ist zu beachten, dass sie an einem so genannten Täter-Opfer-Ausgleich teilgenommen haben. Sie haben mit der Familie des verstorbenen Mannes und seinem Sohn, der schwere Schäden davon getragen hat, vereinbart, dass sie der Familie Geld zahlen.

Das macht die Tat nicht ungeschehen, aber ist rechtlich anders zu bewerten, als wenn ein Täter keinerlei Reue zeigt und sich nicht um die Opfer kümmert.

Wenn ein Raser zum Mörder wird

Weder in Deggendorf noch in Passau geht es um den Tatvorwurf des Mordes. Für eine Mord-Verurteilung ist – genauso wie für eine Verurteilung wegen Totschlags – vor allem eines entscheidend: Der Täter muss zum Tatzeitpunkt, also während der Fahrt, den sogenannten Vorsatz gehabt haben, jemanden zu töten.

Tötungsvorsatz bedeutet nicht unbedingt, dass man den Tod gewollt haben muss, also absichtlich tötete. Man muss aber den Tod zumindest "billigend in Kauf genommen" haben. Wenn das nicht der Fall ist, ist der Tod fahrlässig herbeigeführt worden.

Wann nimmt man etwas "billigend in Kauf"?

Immer wieder hört man: "Wer so schnell mit dem Auto rast, dem muss doch klar sein, dass dabei jemand zu Tode kommen kann." Das stimmt auch. Es reicht aber nicht, dass den Tätern die Gefährlichkeit bewusst ist und ihnen klar ist, dass dabei im Extremfall jemand sterben kann.

Entscheidend für den Tötungsvorsatz ist, was der Täter bei der Tat dachte. Ihm muss ein Unfall, bei dem das Auto kaputt geht, bei dem er sich selbst verletzen oder sterben kann und bei dem andere Menschen sterben können, egal sein. Wenn er hingegen denkt, dass die Sache schon gut gehen wird, weil er das Auto im Griff hat, so fehlt der Tötungsvorsatz.

Tötungsvorsatz - Ja oder Nein?

Weil die Richter natürlich nicht in die Köpfe der Angeklagten hineinschauen können und weil die Angeklagten selten den Vorsatz zugeben, müssen die Gerichte diese Gedanken der Täter oft aus dem herleiten, was geschehen ist. Und da spielt auch das Verhalten vor und nach der Tat eine Rolle.

Wenn ein Gericht von Vorsatz ausgeht, muss für eine Verurteilung wegen Mordes noch ein so genanntes Mordmerkmal hinzukommen. Sonst handelt es sich um Totschlag.

In anderen Fällen auf Mord entschieden

Das Landgericht Berlin verurteilte 2017 zum ersten Mal zwei Raser wegen Mordes. Die Folge im Erwachsenenstrafrecht: zwingend lebenslange Freiheitsstrafe. Das Urteil wurde wegen rechtlicher Fehler vom Bundesgerichtshof (BGH) aufgehoben. Allerdings hat der BGH in seinem Urteil keinesfalls ausgeschlossen, dass Raser unter Umständen auch wegen Mordes verurteilt werden können. In der erneuten Verhandlung vor dem Landgericht Berlin kamen die Richter dann abermals zum Ergebnis: Mord. Der BGH wird sich in der Revision wieder mit diesem Fall beschäftigen müssen.

In einem Hamburger Fall haben die obersten Strafrichter am BGH eine Verurteilung wegen Mordes bestätigt. Allerdings war der Fall hier ganz anders gelagert. Ein Mann hatte betrunken ein Auto gestohlen und war damit vor der Polizei geflüchtet und bewusst auf die Gegenfahrbahn gefahren, wo es zum tödlichen Unfall kam. Es war also kein klassischer Raserfall, kein Autorennen. Und der Mann raste quasi als Geisterfahrer durch die Stadt.

Münchener Raser könnte wegen Mordes verurteilt werden

Die Beispiele zeigen: Es kommt immer auf den Einzelfall an. Die Richter müssen sich jedes Mal fragen: Was haben die Täter in diesem konkreten Fall gedacht? Deshalb wird man nie sagen können: Rasen ist immer oder auch nie ein Mord.

Dem Raser, der am 15. November in München einen Jugendlichen totfuhr, könnte man möglicherweise einen Tötungsvorsatz nachweisen. Weil diesem Mann, der unter keinen Umständen von der Polizei erwischt werden wollte, wohl in dem Moment tatsächlich alles egal war, könnte in einem Gerichtsverfahren herauskommen, dass er die Tat billigend in Kauf genommen hat. Die Staatsanwaltschaft München geht in diesem Fall von einem Mord mit gleich mehreren Mordmerkmalen aus.