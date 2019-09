17.09.2019, 20:23 Uhr

So wird das Wetter zum Wiesn-Auftakt

Sonnenschein pur verspricht BR-Wetterexperte Michael Sachweh zum Oktoberfest-Auftakt in München an diesem Wochenende. Lediglich am Morgen und am Abend könnte ein dünner Pullover nicht schaden.