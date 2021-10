So will die Stadt Lindau bis 2035 klimaneutral werden

Lindau will bis zum Jahr 2035 bereits klimaneutral werden. Um das zu schaffen, muss der CO2-Ausstoß deutlich reduziert werden. Ausgegeben hat das Ziel der Lindauer Klimabeirat, dem auch Klimaschutzmanagerin Danielle Eichler angehört. Sie spricht von einem "sehr ambitionierten Ziel", das Lindau sich stecken will.

Stadtrat stimmt über erste Schritte ab

Um die Klimaneutralität zu erreichen gibt es keine Blaupause, erklärte Eichler gegenüber dem BR. Man müsse schauen, wie man diesen Weg gehen könne. Dafür will der Klimabeirat ganz konkrete Vorschläge erarbeiten und Bürgerinnen und Bürger sollen sich wie bisher auch online beteiligen. Es gibt schon Ideen und über diese ersten Schritte stimmen die Stadträte heute ab.

CO2-Ausstoß soll genau gemessen werden

Ein Punkt: Alle vier Jahre soll die Stadt genau hinschauen: wie stark ist der CO2-Ausstoß gesunken, wie viele Photovoltaik-Anlagen und wie viele Kilometer Radwege sind gebaut worden? Dafür soll das Energie- und Umweltzentrum Allgäu immer wieder Zahlen liefern.

Weniger Autos auf der Lindauer Insel

Ein weiterer Punkt: Der Radverkehr in der Stadt soll stärker gefördert werden, um so gleich ein anderes Ziel zu erreichen, nämlich: weniger Autos auf der Lindauer Insel. Und auch die Stadträte sollen ihren Beitrag leisten: Künftig soll alles, was sie beschließen, auf Klima-Auswirkungen hin überprüft werden. Aber dafür muss der Stadtrat auf der Sitzung am Dienstagabend erst einmal zustimmen.