So will Augsburg den Elias-Holl-Platz befrieden

Mit einer Mischung aus Druck und Entgegenkommen will die Stadt die Lage am Elias-Holl-Platz wieder befrieden. Für den Druck auf die Jugendlichen sind Polizei und Ordnungsdienst angedacht, die sich künftig vermehrt auf dem Platz zeigen sollen. Fürs Entgegenkommen sind die Streetworker zuständig.

Mehr Toiletten, mehr Licht

Auch die sollen sich öfter bei den Jugendlichen blicken lassen – auch, um diese beim Thema Müll zu sensibilisieren. Damit niemand mehr an die Hauswände oder auf den Platz uriniert, werden öffentlich zugängliche Toiletten vorgeschlagen und auch die Bewohner sollen sich wieder wohler fühlen: Dafür wolle man die Beleuchtung verbessern.

Mehr Parkplätze auf dem Elias-Holl-Platz

Und auch die Parksituation soll für die Anwohner verbessert werden. Wie aus Kreisen des Stadtrats zu erfahren war, könnte auf dem Platz übergangsweise Parkraum geschaffen werden. Dies könnte die Situation zusätzlich entschärfen.

Die Stadt möchte den Bewohnern am Abend die Vorschläge unterbreiten. Wegen nächtlicher Alkoholexzesse, Lärm und Müllhaufen hatten die Bewohner Ende letzten Jahres in einem Krisengespräch die Stadtspitze aufgefordert, aktiv zu werden. Oberbürgermeister Kurt Gribl (CSU) hatte die Gespräche selbst geleitet und den Anwohnern Verbesserungen in Aussicht gestellt.