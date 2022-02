So wenig Verkehrstote wie noch nie in Bayern

Noch nie sind in Bayern so wenige Menschen im Straßenverkehr zu Tode gekommen, wie im vergangenen Jahr. Wie Bayerns Innenminister Joachim Herrmann mitteilte, starben im vergangenen Jahr 443 Menschen bei Verkehrsunfällen auf Bayerns Straßen, 41 weniger als noch 2020. Damit setze sich "der erfreuliche Trend aus den vergangenen Jahren fort", so Herrmann.

Wenngleich er betonte, man müsse die Zahlen unter dem Corona-Vorbehalt sehen, da 2021 weniger Menschen im Straßenverkehr unterwegs waren, als noch vor Beginn der Pandemie. Die Zahl der Verkehrsunfälle mit Verletzten ist dagegen um knapp vier Prozent leicht gestiegen, auf 359.002. Konkret: 56.683 Menschen wurden verletzt, 9.803 von ihnen schwer.

Auffällig viele Raser und Gurtmuffel

Sorgen machen dem Innenminister Raser auf Bayerns Straßen: Denn ein Viertel der 425 tödlich verlaufenen Verkehrsunfälle ist der Polizei zufolge auf zu hohe und nicht angepasste Geschwindigkeit zurückzuführen - besonders viele Raser-Unfälle gab es auf Landstraßen. Sichtlich verärgert zeigte sich der Minister auch wegen der offenbar steigenden Zahl an Gurtmuffeln. Weil sie nicht angeschnallt waren, verloren 59 Menschen ihr Leben im Straßenverkehr – fast ein Drittel mehr, als im Vorjahr. Hermann erklärte, zwar sei das Nichtanlegen des Gurtes nicht die eigentliche Unfallursache, aber "die Ursache dafür, dass jemand den Unfall nicht mit Verletzungen überlebt hat, sondern zu Tode gekommen ist, was nicht hätte sein müssen, wenn er angeschnallt gewesen wäre", so der Innenminister.

34 Verkehrstote wegen Alkohol und Drogen

Wegen Alkohol oder Drogen am Steuer starben im vergangenen Jahr 34 Verkehrsteilnehmer. Zum ersten Mal wurde auch erhoben, wie viele Menschen wegen Ablenkung am Steuer - etwa durch Handy oder Smartphonenutzung - ums Leben kamen: laut Statistik mussten deshalb 16 Menschen sterben.

Mehr Verkehr - weniger Verkehrstote

Grundsätzlich aber konnte der Innenminister viel Positives vermelden: Mit 443 Toten verzeichnet Bayern einen historischen Tiefstand bei den Verkehrstoten – und das bei einem Höchststand an zugelassene Fahrzeugen. Seit gut 65 Jahren werden die Verkehrstoten statistisch erfasst. Die Zahlen der vergangenen Jahre sind demnach kein Vergleich mehr zu früher, als laut Herrmann im Jahr 1970 fast 3.900 Unfalltote zu beklagen waren - bei weitaus weniger Verkehrsteilnehmern auf den Straßen.

Weniger tote Kinder, LKW- und Fahrradunfälle gehen zurück

Im vergangenen Jahr sind zudem mit sieben getöteten Kindern vier weniger im Straßenverkehr gestorben, als noch im Vorjahr. Allerdings erhöhte sich die Zahl der "Schulwegunfälle", bei denen aber 2021 laut Herrmann "glücklicherweise" kein Kind ums Leben gekommen ist.

Gesunken ist die Zahl der tödlichen LKW- und Fahrradunfälle. Etwas niedriger als 2020 auch die Zahl der tödlich verunglückten Motorradfahrer – mit 108 Toten allerdings auf weiterhin hohem Niveau: Das sei rund jeder vierte Verkehrstote in Bayern, erklärte der Minister und empfahl neben einem Frühjahrscheck der Maschinen auch ein freiwilliges Fahrsicherheitstraining.

Präventionsschwerpunkt: Geschwindigkeit und Fahrtüchtigkeit

Für dieses Jahr will das Innenministerium auch im Rahmen der Präventions-Kampagne "Bayern mobil - sicher ans Ziel" Schwerpunkte bei den Themen "Geschwindigkeit" und "Fahrtüchtigkeit" setzen. Im Mai seien dazu mehrere Aktionstage geplant. 2021 hatte die Polizei fast 32.000 Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss zur Anzeige gebracht, knapp zwei Prozent mehr, als im Vorjahr. Im Oktober will sich Bayern zudem an einem europaweiten Präventionstag mit Blick auf den Schwerverkehr beteiligen.