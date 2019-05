Fast überall in Oberbayern bietet sich nach der Europawahl das gleiche Bild: Die CSU lässt mit großem Abstand die anderen Parteien hinter sich. In Altötting hat die CSU fast 50 Prozent der Stimmen bekommen. Die Grünen erobern fast überall in Oberbayern Platz zwei. Den dritten und vierten Platz teilen sich AfD und SPD wechselweise untereinander auf. Die SPD hat ihre niedrigen Werte mancherorts halbiert und liegt meist im einstelligen Bereich. In München gelingt den Grünen der Sprung an die Spitze.

In der Landeshauptstadt München schafften die Grünen den Sprung auf Platz eins: Mit 31,2 Prozent fuhren sie noch mehr ein als die 26,9 Prozent, die die CSU auf sich vereinigen konnte. In München konnte die SPD mit 11,4 Prozent Platz drei hinter der CSU erobern. Mit 6,0 Prozent kam die AfD dahinter auf Platz vier. Die FDP kam auf 5,3 Prozent. Die ÖDP eroberte mit 3,6 Prozent in München überdurchschnittlich viele Wählerstimmen und lag noch vor der Linken mit 3,2 Prozent. Die Partei "Die Partei" erhielt 16.139 Stimmen, also 2,7 Prozent. Die Freien Wähler kamen in München auf 2,4 Prozent, gefolgt von "Volt" mit 2,2 Prozent. Die Piraten erreichten nur 3.752 Stimmen, also 0,6 Prozent. Die Partei LKR blieb trotz vieler Plakate in der Landeshauptstadt mit 926 Stimmen im dreistelligen Bereich – noch deutlich unter den "Humanisten", die in München immerhin 1.361 Stimmen erhielten. Von den Tierschutzparteien erzielte die Partei "Tierschutz" mit 6.357 Stimmen das höchste Ergebnis in München. Zum Vergleich: Die Bewegung DiEM25 erreichte 4.300 Stimmen oder 0,7 Prozent. Interessant auch die Ergebnisse der DKP (230 Stimmen), der MLPD (171 Stimmen), des III. Wegs (80 Stimmen) sowie der NPD (368 Stimmen). Die genauen Ergebnisse für München finden sie HIER.

Der Landkreis Altötting stimmte mit 49,6 Prozent für die CSU, 14,0 Prozent für die Grünen, 8,8 Prozent für die AfD und 7,8 Prozent für die SPD.

Auch im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen belegt die CSU Platz eins. Sie kam auf 42,7 Prozent der Stimmen. Die Grünen folgen mit 19,7 Prozent. Mit großem Abstand dahinter liegt die AfD bei 7,7 Prozent, gefolgt von der SPD mit 7,1 Prozent und den Freien Wählern mit 5,7 Prozent.

Im Landkreis Berchtesgadener Land bekommt die CSU 46,9 Prozent, die Grünen 16,6 Prozent, die AfD 8,8 Prozent und die SPD 7,3 Prozent. Die Freien Wähler liegen bei 5,4 Prozent.

Der erste oberbayerische Landkreis, der ausgezählt worden war, war der Landkreis Dachau. Die 105.723 Wahlberechtigten dort stimmten mit einer Wahlbeteiligung von 65,1 Prozent ab. Die CSU kam dabei mit 40,6 Prozent auf Platz eins, die Grünen mit 18,7 Prozent auf Platz zwei. Dritt stärkste Kraft im Landkreis Dachau wurde die AfD mit 8,4 Prozent, gefolgt von der SPD mit 7,9 Prozent.

Im Landkreis Ebersberg liegt die CSU bei 39 Prozent. Dahinter folgen die Grünen mit 22,8 Prozent sowie auf Platz drei die SPD mit 8,6 Prozent. Die AfD sammelte 7,0 Prozent, die Freien Wähler 4,8 Prozent und die FDP 4,1 Prozent der Stimmen ein.

Im Landkreis Erding bekam die CSU 41,5 Prozent der Stimmen, die Grünen landeten bei 17,7 Prozent, die AfD erhielt 9,2 Prozent und die SPD 6,5 Prozent.

Im Landkreis Freising erreichte die CSU 36,4 Prozent der Stimmen, 21,6 Prozent wählten die Grünen, 8,3 Prozent die AfD und 7,4 Prozent die SPD.

Der Landkreis Fürstenfeldbruck wählte die CSU mit 37,5 Prozent auf Platz eins, die Grünen mit 22,6 Prozent auf Platz zwei, die SPD mit 9,4 Prozent auf Platz drei und die AfD mit 7,4 Prozent auf Platz vier.

Der Landkreis Garmisch-Partenkirchen wählte die CSU mit 46,7 Prozent auf Platz eins, die Grünen mit 16,4 Prozent auf Platz zwei, die AfD mit 8,6 Prozent auf Platz drei und die SPD mit 6,1 Prozent auf Platz vier –knapp gefolgt von den Freien Wählern mit 6,0 Prozent.

In Ingolstadt wählten 37,5 Prozent der Bürger die CSU, die Grünen schafften 18,9 Prozent und die AfD auf 10,8 Prozent. Die SPD lag bei 8,8 Prozent. Die Wahlbeteiligung erreichte in Ingolstadt nur 53 Prozent.

Der Landkreis Landsberg am Lech stimmte mit 38,5 Prozent für die CSU, 23,9 Prozent für die Grünen, 7,3 Prozent für die AfD und 7,2 Prozent für die Sozialdemokraten.

Der Landkreis Miesbach stimmte mit 45 Prozent für die CSU, 17,8 Prozent für die Grünen, 7,4 Prozent für die AfD und 7,2 Prozent für die SPD .

Der Landkreis Mühldorf stimmte mit 48,4 Prozent für die CSU, mit 13,1 Prozent für die Grünen, 10,3 Prozent für die AfD und 5,8 Prozent für die SPD.

Im Landkreis München eroberte die CSU mit 37,6 Prozent klar Platz eins vor den Grünen, die auf 23,8 Prozent der Wählerstimmen kamen. Die SPD liegt mit 10,0 Prozent auf Platz drei, gefolgt von der AfD mit 6,7 und der FDP mit 5,2 Prozent.

Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen konnte die CSU fast die Hälfte aller Stimmen holen: 49,4 Prozent stimmten dort für sie, Platz zwei ging mit 12,5 Prozent an die Grünen, Platz drei mit 9,2 Prozent an die AfD. die SPD holte gerade einmal 6,1 Prozent im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen.

Im Landkreis Pfaffenhofen stimmten 44,8 Prozent der Wähler für die CSU, 14,8 Prozent für die Grünen, 10,3 Prozent für die AfD und 7,4 Prozent für die SPD.

Die Stadt Rosenheim gab der CSU 35,8 Prozent ihrer Wählerstimmen, den Grünen 21,9 Prozent, der AfD 9,5 Prozent und der SPD 9,4 Prozent.

Der Landkreis Rosenheim stimmte mit 43,6 Prozent für die CSU, mit 18,5 Prozent für die Grünen, mit 8,3 Prozent für die AfD, mit 7,1 Prozent für die SPD und mit 5,1 Prozent für die Freien Wähler.

Im Landkreis Starnberg erreichten die CSU 37,2 Prozent, die Grünen 25,9 Prozent, die SPD 8,6 Prozent, die AfD 6,4 Prozent und die FDP 5,8 Prozent.

Im Landkreis Traunstein kommt die CSU auf 45,3 Prozent, die Grünen auf 18,6 Prozent, die SPD auf 7,7 Prozent und die AfD auf 7,6 Prozent.

Der Landkreis Weilheim-Schongau wählte die CSU mit 41,0 Prozent auf Platz eins, die Grünen mit 18,3 Prozent auf Platz zwei, die SPD mit 8,1 Prozent auf Platz drei und die AfD mit 7,4 Prozent auf Platz vier. Die Freien Wähler kamen mit 5,9 Prozent auf Platz fünf.