So war der Mitmischen-Tag im BR

Mitmischen beim Bayerischen Rundfunk, das klang heute unter anderem so: "Hallo ich bin der Tobias und heute Mitmischer im Studio Franken. Heute ist es leicht bewölkt, ab und zu scheint die Sonne bei milden zwölf Grad. Regen wird uns heute nicht erwarten."

Ein Wetterbericht für die Bayern1-Radiosendung "Mittags in Franken", gesprochen von Tobias Baumann. Er konnte heute zusammen mit 19 weiteren Mitmischerinnen und Mitmischern im Studio Franken Radioluft schnuppern und viel über den Ablauf einer Live-Sendung erfahren.

Mitmischen in den Regionen

Alle 30 Standorte und Regionalstudios des BR beteiligten sich am Mitmischen-Aktionstag. Auch das Studio im oberbayerischen Rosenheim. Dort war Carlotta Wittenberg mit ihrem 12-jährigen Sohn Gabriel zu Besuch. Beide hatten viel Spaß dabei: "Wir waren bei einer Konferenz am Morgen und wir durften Tonaufnahmen im Studio ausprobieren." Und Gabriel findet: "Am Mikrofon zu sprechen macht mega Bock."

Mitmischen im Fernsehen, Radio und Online

Wer statt Radio lieber Fernsehen ausprobieren wollte, hatte auch dazu viele Mitmisch-Möglichkeiten: So konnten Interessierte das Set der beliebten Fernseh-Serie "Dahoam is Dahoam" besuchen und mit Schauspielerinnen und Schauspielern ins Gespräch kommen. 70 Jugendliche beteiligen sich vor und hinter der Kamera an einer "Jetzt-red-i"-Sondersendung, die am Abend im BR Fernsehen ausgestrahlt wird. Und die Abendschau sendet am Mitmischen-Tag Themen, für die sich das Publikum vorab entschieden hat.

Mitmischerinnen und Mitmischer gab es auch beim BR Chor, beim Rundfunkorchester und im Studio von BR-Klassik. Und auch Online konnte mitgemischt werden: etwa bei einem interaktiven Livestream von BR24live auf Facebook, Twitter und YouTube.

Vom Dreh-Termin bis zum fertigen Fernsehbeitrag

Ganz begeistert von seinem Mitmischer-Tag war Andreas Strobl. Er begleitete die Regional-Korrespondentin im BR Studio Donauwörth, Judith Zacher, schon am Vortag auf einen Dreh-Termin in Kaisheim: Dutzende Eltern, Großeltern und Kinder demonstrierten dort vor dem Rathaus vor Beginn einer Gemeinderatssitzung. Der Termin in Kaisheim ist für Mitmischer Andreas Strobel perfekt: "Ich interessiere mich für Kommunalpolitik, aber auch für den Journalismus und die Medien, die die Politik begleiten." Strobel selbst war früher schon Stadtrat in Neusäß. Die Kommunalpolitik kennt er, jetzt bekommt er die Perspektive, wie der BR über Politik berichtet. "Die Arbeit ist sehr kleinteilig und das finde ich schon faszinierend."

BR-Intendantin zu Gast beim Tagesgespräch

Munter mitgemischt hat heute auch BR-Intendantin Katja Wildermuth. Sie war zu Gast bei der Sendung Tagesgespräch auf Bayern2 und beantwortete eine Stunde lang Fragen der Anruferinnen und Anrufer. Ihr Fazit: "Es gab ganz viele tolle Anregungen und deshalb machen wir auch diesen Mitmischen-Tag. Dass wir einfach hören, was unsere Zuhörerinnen und Zuschauer denken und was sie sich wünschen. Wir haben ganz viel gelernt. Und es gab auch ganz viel Zuspruch, und in den Zeiten, wo die Kritik so laut ist, tut Zuspruch auch mal ganz gut, vor allem den Kolleginnen und Kollegen im BR."