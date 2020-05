So war der erste Tag der Grenzöffnung in Bayerisch Gmain

Endlich ist die Grenze zwischen den beiden Orten Bayerisch Gmain im Berchtesgadener Land und Großgmain im Salzburger Land wieder offen. Einspurig und nur tagsüber, aber immerhin. Polizeibeamte stehen an diesem Mittwochmorgen an der Straße und kontrollieren genau, wer den Freistaat verlässt und wer einreisen will.

Unter den ersten, die wieder nach Bayern dürfen, ist ein Großgmainer: Er fährt mit seiner Frau nach Bad Reichenhall – ein dringender Zahnarztbesuch. "Das ist eine Riesenerleichterung für uns", sagt er und freut sich schon, demnächst Familie und Freunde in Oberbayern wiedersehen zu können.

Leider am falschen Pendlerübergang

Am Vormittag klappt der kleine Grenzverkehr nahezu reibungslos. Nur einige wenige werden zurückgewiesen, weil sie keine Bescheinigung dabei haben oder woanders hinwollen als in die drei festgelegten Gemeinden Großgmain, Bayerisch Gmain und Bad Reichenhall. Deshalb kommt leider eine Autofahrerin, die in Wals im Salzburger Land arbeitet, in Zeitdruck. Sie muss einen anderen Pendlerübergang nutzen.