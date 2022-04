So viele tödliche Bergunfälle wie noch nie - Polizei warnt

Im vergangenen Jahr gab es in den Bergen Oberbayerns so viele tödliche Unfälle wie noch nie: 55 Menschen verloren 2021 ihr Leben im alpinen Gelände. Und auch in den ersten Monaten des Jahres 2022 habe es bereits wieder 16 tödliche Bergunfälle gegeben. Die Polizeibergführer der Alpinen Einsatzgruppe des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd warnen deshalb vor den Gefahren, welche die aktuell noch herrschenden winterlichen Verhältnisse in den Bergen mit sich bringen.

Schneereste sorgen für Gefahr

Innerhalb von nur wenigen Tagen stürzten etwa in den Ammergauer Alpen drei Bergwanderer in den Tod. Die Stelle war immer die gleiche: Der Sonnenberggrat zwischen Pürschling und Kofel. Auch der Grund der Unglücke war vermutlich immer derselbe: Schneereste, Eis, rutschiges Gelände.

Am 21. März stürzte ein 41-jähriger Mann aus dem Landkreis Rosenheim rund 200 Meter in den Tod, nur eine Woche später verunglückte ein 51-jähriger Münchner tödlich und bei der Bergung wurde unweit der Unglücksstelle ein toter 48-Jähriger aus Ingolstadt gefunden - auch er ist nach derzeitigen Stand der Ermittlungen in den Tod gerutscht.

Verhältnisse werden unterschätzt

Die immer noch winterlichen Verhältnisse würden viele unterschätzen, so Stefan Sonntag vom Polizeipräsidium Oberbayern Süd: Schneefreie Südhänge seien trügerisch, auf der Schattenseite liege noch Schnee und Eis - die letzten Tage gab es zudem erheblichen Neuschnee in höheren Lagen.

Eine geeignete Ausrüstung, etwa mit festem Schuhwerk oder sogar Steigeisen, sei jetzt nötig, so die Polizeibergführer, die an den gesunden Menschenverstand appellieren: Wenn es kritisch wird, solle man lieber umkehren und die Tour abbrechen.