So viele Studenten in Bayern wie noch nie

Rund 394.000 Studierende gibt es aktuell in Bayern – mehr als je zuvor. In den letzten zehn Jahren ist das eine Zunahme um mehr als 50 Prozent. Das teilte die bayerische Wissenschaftsministerin Marion Kiechle auf ihrer Pressekonferenz zum Wintersemester mit.

Als Gründe für den Anstieg nannte Kiechle unter anderem die Nähe der Hochschulen zu den Studierenden – niemand im Freistaat müsse weiter als 50 Kilometer fahren, um zu einer Universität oder Hochschule zu gelangen.

"Dass das Angebot auch besser wahrgenommen wird, sehen wir daran, dass der Anteil an sogenannten 'first-in-family'-Studierenden, das heißt Studierende, die aus nichtakademischen Familien kommen, so hoch ist wie nie. Der Anteil beträgt jetzt aktuell 40 Prozent." Marion Kiechle, Bayerische Wissenschaftsministerin

Die Kehrseite des Erfolgs

Doch die Rekordzahl hat auch ihre Schattenseiten. Gerade in den ersten Semestern sind Hörsäle sehr voll. Und Wohnraum ist knapp: Rund 600 Euro zahlen Studenten im Durchschnitt für ein Zimmer in München. Selbst in Erlangen liegt der Preis schon fast an der 400 Euro Marke. Und die Handwerker klagen über Nachwuchsmangel.

Trotzdem findet Wissenschaftsministerin Marion Kiechle, dass sich ein Studium lohnt, vor allem an den Fachhochschulen.

"Wir haben hier praktisch unter den Absolventinnen und Absolventen keine Arbeitslosen. Und die Wartezeit von Fachhochschul-Absolventen beträgt durchschnittlich nur 3,5 Monate bis die in Brot und Lohn sind." Marion Kiechle, Bayerische Wissenschaftsministerin

Nachholbedarf bei der Chancengleichheit

In ihrer Pressekonferenz macht Kiechle auch klar, welche Themen ihr besonders am Herzen liegen. Sie sieht die bayerischen Hochschulen insgesamt zwar bestens aufgestellt - doch was die Chancengleichheit betrifft, gebe es noch Nachholbedarf.

Mehr als die Hälfte aller Studenten ist weiblich, doch bei der Zahl der Professorinnen schlägt sich das nicht nieder. "Wir haben hier einen Anteil von 19,2Prozent Frauen und das ist schlecht. Wir wissen aus Untersuchungen, gemischte Teams sind erfolgreicher." Marion Kiechle, die selbst Medizinprofessorin ist, will hier Impulse setzen.

Medizinprofessorin Kiechle will ihren Fachbereich stärken

Auch beim Thema "Medizin" gibt es Neuerungen. So wird es in Augsburg einen neuen Studiengang, nämlich "Medizinische Informatik" geben. Außerdem soll es bald deutlich mehr Medizinstudienplätze geben: in Augsburg und durch die Realisierung des Medizincampus Oberfranken. Ab 2019 soll es außerdem ein bayerisches Krebsforschungszentrum geben.