So viele Stromtrassen braucht Bayern für 100 Prozent Ökostrom

Zum ersten Mal gibt es jetzt eine Vorstellung, wie das Stromnetz nach der Energiewende im Endausbau aussehen könnte. Wenn Deutschland sein Ziel erreicht hat und im Jahr 2045 klimaneutral ist. Das zeigt der Netzentwicklungsplan 2037 mit Ausblick auf 2045, den die Übertragungsnetzbetreiber jetzt vorgelegt haben. Das Ergebnis: Mit Südostlink und Südlink hat Bayern genug unterirdische Gleichstromtrassen, auch für das Energiesystem der Zukunft. Bundesweit dagegen müssen laut den Netzbetreibern noch fünf neue solcher als "Stromautobahnen" bekannten Erdkabel verlegt werden: unter anderem in Bayerns Nachbar-Bundesländer Baden-Württemberg, Hessen und Sachsen.

Drei zusätzliche Stromtrassen für Bayern

Innerhalb Bayerns werden zusätzlich zu den bereits bekannten Plänen in den Jahren nach 2030 noch insgesamt drei zusätzliche Stromtrassen nötig. Dabei handelt es sich in allen Fällen um Wechselstromleitungen, die auf Hochspannungsmasten geführt werden. Die für Bayern längste neue Stromleitung im Netzentwicklungsplan führt über 100 Kilometer weit aus der Gegend von Aalen in Baden-Württemberg über Nördlingen bis in den Raum Nürnberg, wo sie Anschluss an die bestehende Juraleitung bekommen soll. Eine zweite ist von Münchberg im Landkreis Hof Richtung Norden vorgesehen, wo sie den Anschluss ans Stromnetz in Sachsen verstärken soll. Der dritte Neubau einer Hochspannungsleitung soll den Stromanschluss für das oberbayerische Chemiedreieck verstärken, die Trasse würde auf 30 Kilometern von Simbach am Inn über Burghausen nach Burgkirchen an der Alz führen.

Viele bestehende Leitungen werden verstärkt

Darüber hinaus hält Tennet es für nötig, bestehende Leitungen im großen Umfang zu verstärken. Das bedeutet im Normalfall einen Ersatzneubau einer Hochspannungstrasse in der Nähe einer bestehenden, mit etwa acht Meter höheren Masten. Die alte Leitung wird danach abgerissen. Das passiert derzeit bereits am so genannten Ostbayernring durch Oberfranken und die Oberpfalz. Insgesamt sind solche Ersatzneubauten auf 570 Kilometern Länge vorgesehen.