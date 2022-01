So viele Kreuzfahrtschiffe wie vor Corona in Passau?

In der Stadt Passau könnte der Kreuzfahrttourismus heuer wieder das Niveau vor Ausbruch der Corona-Pandemie erreichen – wenn es die Entwicklung der Inzidenzzahlen erlaubt. Das geht aus Zahlen hervor, die die Stadt am Dienstag über die Anmeldungen der Reedereien veröffentlicht hat.

Zahl der Schiffe sank 2020 dramatisch

Danach legen in Passau bis zum Herbst rund 2.700 Schiffe an, beginnend mit der "AmaMagna" Mitte März. 2019, vor Ausbrauch der Corona-Pandemie, legten in Passau nach Angaben der Stadt ebenfalls etwa 2.700 Schiffe an. Die Zahl sank dann 2020 auf 160, 2021 stieg sie wieder auf 670 an. Eine Sprecherin der Stadt schränkte allerdings deshalb die Erwartungen an die Saison 2022 ein. Sie teilte zu den Anmeldungen der Reedereien mit: "Ob diese Zahlen am Ende des Jahres tatsächlich der Realität entsprechen, hängt natürlich von vielen Faktoren ab." Derzeit sei unklar, wie sich die Corona-Lage entwickelt und wie sich Reisebeschränkungen, etwa in den USA, wo viele Kreuzfahrttouristen herkommen, und in den Donau-Anrainerstaaten, den Zielen der Kreuzfahrten, auswirken. Die Stadt Passau rechnet damit, dass mit den Schiffen voraussichtlich weniger Passagiere reisen als 2019, weil die Kabinen wegen der Hygienevorschriften nicht so stark belegt werden können wie vor der Pandemie und zahlreiche Passagiere häufig immer noch kurz vor Abfahrt absagen.

"AmaMagna" das derzeit breiteste Donau-Kreuzfahrtschiff

Das erste Schiff, das dieses Jahr in Passau erwartet wird, die "AmaMagna", gehört einem US-amerikanischen Unternehmen mit Sitz in Kalifornien, wurde 2019 getauft und fährt unter Schweizer Flagge. Das Unternehmen bietet neben der Donau auch Kreuzfahrten auf dem Mekong in Vietnam und dem Nil in Ägypten an. Die "AmaMagna" ist derzeit das breiteste Donau-Kreuzfahrtschiff und kann deshalb nur bis und ab Passau/Vilshofen auf der Donau fahren. Auf der "AmaMagna" haben knapp 200 Passagiere Platz, eine Reise nach Budapest gibt es ab gut 3.000 Dollar pro Person.