So viel Plastik hat Mering in einem Monat gespart

Es war der Tag der Abrechnung: Am Wochenende ging in Mering eine besondere Aktion zu Ende. Einen Monat lang haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Aktion ihren Plastikverbrauch reduziert - wie stark, das zeigte sich bei der Auswertung am Samstag.

Das Ergebnis: 67 Prozent weniger Plastik

Das Ergebnis der Aktion ist beachtlich: 67 Prozent weniger Plastik fand sich in den gelben Tonnen derjenigen, die am Experiment teilgenommen hatten. Würde man diese Ersparnis auf die Gesamtbevölkerung in Mering umrechnen, könnten in vier Wochen rund 22 Tonnen Plastikmüll eingespart werden.

Dokumentarfilm für 2022 geplant

Bürgermeister Florian Mayer hatte ursprünglich 50 Prozent weniger Plastik als Ziel vorgegeben. Über das erreichte Ergebnis waren die Meringer begeistert. Begleitet hat die Aktion auch ein Filmteam des BR, der Dokumentarfilm darüber erscheint 2022.