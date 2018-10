So viel Durst: Trinkwasser Rekord im Sommer in Oberfranken

Die Fernwasserversorgung Oberfranken (FWO) hat in diesem Sommer so viel Trinkwasser abgegeben wie nie zuvor. Damit hat sie auch mehr Trinkwasser abgegeben als im Jahrhundertsommer 2003. Das teilte Verbandsdirektor Markus Rauh heute in einer Pressemeldung mit. Der starke Anstieg bezieht sich auf die Monate von Juli bis September. In diesem Zeitraum wurden 4,1 Millionen Kubikmeter Trinkwasser verbraucht. Das sind rund 540 000 Kubikmeter mehr als gleichen Zeitraum im Sommer 2017.

Ködeltalsperre als Trinkwasserspeicher Oberfrankens

Der größte Teil des Wassers kommt dabei aus der Talsperre Mauthaus, der sogenannten Ködeltalsperre im Landkreis Kronach. Das dem Wasserversorger nach dem trockenen Sommer das Trinkwasser ausgehen könnte sie laut Verbandsdirektor Markus Rauh sehr unwahrscheinlich. Auf Jahressicht gesehen wären die FWO-Kapazitäten lediglich zwischen 60 und 70 % ausgelastet. Die Fernwasserversorgung Oberfranken versorgt rund 400 000 Bürger der Region mit Trinkwasser. Insgesamt sind 65 Kommunen an das Wassernetz angeschlossen.