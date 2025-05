Datenanalyse: So viel baut Bayern in Überschwemmungsgebieten

Es nieselt, als die Initiative "Hauser Weg" sich in Markt Schwaben trifft, um ein großes Plakat an einem Schuppen anzubringen. Darauf steht: "Für den Erhalt der Grünfläche am Hauser Weg". 620 Menschen haben zu diesem Zeitpunkt die Petition bereits unterschrieben. Mehrere Wohnungen und ein Seniorenzentrum sollen nach Plänen des Grundstückseigentümers auf der Wiese entstehen.

Sabine Hertel hat die Bürgerinitiative mitgegründet. Sie will erreichen, dass die Wiese direkt gegenüber unbebaut bleibt – zum Schutz vor einem Hochwasser, wie im vergangenen Jahr: "Letztes Jahr im Juni hatten wir einen halben Meter Wasser hier stehen, weil das einfach der tiefste Punkt der Umgebung ist." Die Mitglieder der Bürgerinitiative fürchten, dass eine Bebauung den Hochwasserschutz verschlechtert.

Grundstück im Überschwemmungsgebiet

Daten des Bayerischen Landesamtes für Umwelt bestätigen die Befürchtungen der Bürgerinitiative: Derzeit sind weite Teile des Gebiets ein amtlich festgesetztes Überschwemmungsgebiet. Das bedeutet: Ein sogenanntes Jahrhundert-Hochwasser würde diese Flächen überfluten.

Tausende Ausnahmen in ganz Bayern

Grundsätzlich gilt: In Überschwemmungsgebieten darf nicht gebaut werden. Allerdings sind Ausnahmen möglich. So kann zum Beispiel bei bestehender Bebauung nachverdichtet werden, wenn der Hochwasserschutz dadurch nicht beeinträchtigt wird.

Ausnahmen müssen von den Bauherren beantragt – und von den Kommunen genehmigt werden. In Bayern gab es in den vergangenen fünf Jahren rund 3.500 solcher Ausnahmegenehmigungen. Das hat eine Abfrage von BR Data und dem BR-Politikmagazin Kontrovers bei den Regierungsbezirken ergeben.