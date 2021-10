So versuchen Würzburger Wasseraktivisten den Main zu retten

Unterfranken Trockenhotspot in Bayern

Denn in Unterfranken wird es immer wärmer: 2015 sowie die Jahre 2018 bis 2020 waren Jahre mit extremen Hitzesommern und wenig Niederschlag – Unterfranken gilt als Trockenhotspot in Bayern. Laut Klimaexperten zeigen die Diagramme für Würzburg und Umgebung deutlich, dass die Sommer immer trockener werden.

Klimawandel gefährdet Artenvielfalt

Das kann auch Michael Kolahsa, der Fischereifachberater des Bezirks Unterfranken, bestätigen. Die Hitze stelle vor allem ein Problem für die Fauna und Flora im Main dar, sagt er: "Die zunehmende Trockenheit macht uns Probleme in der Kombination mit hohen Temperaturen. Fische sind wechselwarme Lebewesen, deshalb orientieren sie sich und ihr ganzes Leben, ihren Stoffwechsel, anhand der Wassertemperatur." Beträgt die Temperatur des Mainwassers mehr als drei Tage über 29 Grad Celsius, sterben die Fische.

Entspannung durch nassen Sommer

Der vergangene regenreiche Sommer bedeutet etwas Entspannung für den Main, so ist laut Kolahsa der "Alarmplan Main" deutlich weniger ausgeschlagen: In diesem Jahr 14 mal, anstatt 34 mal im vergangenen Jahr und sogar mehr als 40 mal 2019. Der Alarmplan kontrolliert durch Messungen auf dem schiffbaren Teil des Mains regelmäßig Sauerstoff, Wassertemperatur und den Pegelstand. Kritische Werte können etwa den Stopp von Mainwasserentnehmen oder Bauarbeiten am Main zur Folge haben.

Alarmplan lediglich "Reaktion"

Gerda Rösch von "Wasser am Limit" kritisiert, dass der "Alarmplan Main" keine echte Lösung sei, sondern lediglich eine "Reaktion" auf problematische Werte im Main: "Das ist ja ein Worst Case-Szenario: Wenn der Main gerade dabei ist, umzukippen, weil der Sauerstoffgehalt zu gering wird und die Temperatur ansteigt, dann versucht man zum Beispiel zu unterbinden, dass Wasser aus dem Main abgepumpt wird. Aber das sind Dinge, die man grundsätzlich sowieso schon verhindern sollte."

Mainwasserentnahmen als Stress

Für Rösch und ihren "Wasser am Limit"-Kollegen Norbert Herrmann ist eine Lösung, um den Main zu schützen, Mainwassernentnahmen zu stoppen, beziehungsweise zu verhindern. Herrmann sagt: "Wir können nicht weiter einfach schauen, wo wir Main-Wasser, sondern wir müssen mit den natürlichen Voraussetzungen zurechtkommen." Auch der Fischereifachberater sieht die Mainwasserentnahmen kritisch: "Das Problem ist vor allem, wenn direkt Wasserentnahmen stattfinden. Wenn diese mit Pumpen rausgepumpt werden und eventuell keine Schutzvorrichtungen da sind, wird kleine Fischbrut angesaugt und wissentlich oder unwissentlich einfach mit rausgepumpt." Dies könne sich nachhaltig auf die Fischbestände auswirken.

Wasserschonende Landwirtschaft als Lösung

Die natürlichen Voraussetzungen beinhalten für den pensionierten Bibliothekar und Wasser-Experten Herrmann zum Beispiel die Umstellung auf eine nachhaltige und wasserschonende Landwirtschaft. Hermann sagt: "Es muss Fruchtfolge geben: Wenn Pflanzen angebaut werden, die Nährstoffe brauchen, dann müssen anschließend Pflanzen angebaut werden, die wieder Nährstoffe in den Boden einbringen, damit der Boden wertvoll und nachhaltig wird."

Idee eines sogenannten Wassercents

Michael Kolahsa hat darüber hinaus einen weiteren Vorschlag: die Einführung des Wassercents. Dieser wird bereits in vielen Bundesländern praktiziert – ein Liter entnommenes Wasser kostet einen Cent. "Wir haben oft die Erfahrung gemacht, dass jeder versucht, immer das zu bekommen, was maximal möglich ist. Wenn es etwas kosten würde, würde es wahrscheinlich schon weniger werden. Und ein weiterer Vorteil des Wassercents wäre zum Beispiel, wenn er daran gebunden wäre, dass man lebensraumverbessernde Maßnahmen durchführt oder in Bewässerungstechniken invertieren könnte", erklärt der Fischereifachberater vom Bezirk Unterfranken.

Wasser aus der Donau

Bislang hat der Main durch seine Staustufen relativ gleichmäßige Pegelstände, auch in den trockenen Sommern sanken die in Würzburg gemessenen Niedrigstwerte nur selten unter 140 cm. Grund dafür ist, dass Wasser aus Stauseen und der Donau zugeleitet wird. Experten verweisen aber darauf, dass in wenigen Jahrzehnten auch Donau-Wasser nicht uneingeschränkt zur Verfügung stehen könnte. Bereits jetzt braucht es also kreative und nachhaltige Lösungen, um den Main zu schützen.