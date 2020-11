So verfolgten US-Amerikaner in Unterfranken die Wahlnacht

Die USA und Unterfranken: Vor allem durch die vielen Kasernen, die sich über viele Jahre in der Region befanden, haben viele Menschen vom Untermain bis in die Haßberge noch immer gute Kontakte oder gar Familie in den Vereinigten Staaten. Logisch, dass die Wahlnacht deshalb auch in Mainfranken gespannt verfolgt wurde. So wie bei Mary Ritzman und ihrer Freundin Hilda.

Schweinfurter Frauen unterstützten Biden

Mary Ritzmann war wie ihre Freundin Hilda als US-Soldatin in Schweinfurt stationiert und hat dort ihren Mann kennengelernt. Die beiden Frauen hoffen, dass der Demokrat Joe Biden das Rennen macht. Über Trump sagt Mary Ritzmann: "Er ist kein gutes Vorbild, besonders für die Kinder." Während die beiden Frauen in der Morgenkälte Kaffee trinken und frisch gebackenen Bananenkuchen essen, twittert Trump, dass die Demokraten versuchen würden, ihm die Wahl zu stehlen. Eine offensichtliche Falschbehauptung, der Präsident liefert keine Details oder Belege. Noch liegt Trump hinter Biden.

Nervöser Blick auf den Ausgang der US-Wahl

Der in Kleinostheim bei Aschaffenburg lebende US-Amerikaner Scott Tucker sieht nicht nur mit Nervosität, sondern auch mit einer gewissen Furcht auf die Zukunft seines Landes. Seine Erfahrung im Ausland zeige ihm, dass Dinge anderes gelöst werden könnten als in Amerika. "Ich habe nur die Hoffnung, dass sich einige Dinge ändern", sagt er. Der Archäologe Tucker bekennt sich klar als Unterstützer Joe Bidens. Trump sieht er als einen Ausdruck des Kolonialismus und der Unterdrückergeschichte Amerikas, sagt er.

Trump oder Biden? Streitereien in der Familie

Auch der Schweinfurter Steve de Santo hat Schwierigkeiten mit Trump. "Ich mag nicht wie er die Leute angreift, angiftet." Steve de Santo hat in der Nacht nur dreieinhalb Stunden geschlafen. Der Sohn eines US-Diplomaten ist in Bonn aufwachsen. Der Wahlkampf hätte zu teils heftigen Auseinandersetzungen innerhalb vieler Familien geführt. "Der Sohn meiner Cousine ist Trump-Befürworter. Der lässt nicht mit sich reden", sagt de Santo. "Die haben wohl ziemlich viel Streit im Haus, weil die ganze restliche Familie gegen Trump ist."

Ähnliches berichten Mary Ritzmann und Freundin Hilda. Nach einigen Stunden blicken sie noch immer besorgt auf die andere Seite des Atlantiks. Bis zum Ergebnis dauert es länger, als in vielen Jahren zuvor. Der Ausgang der US-Wahl hängt nun von einigen wenigen Bundesstaaten ab. "Ich bleibe einfach vor meinem Fernseher", sagt Mary Ritzmann gespannt.